von Stefan Heimpel

Neukirch – Hilfe für Las Torres – unter diesem Motto besuchen am Donnerstag, 11. April, die Schüler der Neukircher Grundschule die Bürger in Neukirch. Bunte Ostereier und einen ganz besonderen Ostergruß haben sie dieses Mal dabei.

Schon seit vielen Jahren engagieren sich die Neukircher Schüler für Kinder in Venezuela: Sowohl in der Vorweihnachtszeit als auch vor Ostern sind sie unterwegs und bitten um Spenden für Las Torres. Am kommenden Donnerstag sind ab 14.30 Uhr mehrere Gruppen von Schülern, begleitet von Lehrern und Eltern, in Neukirch unterwegs von Haus zu Haus. Dabei wird man, wie schon in den vergangenen Jahren, die Eier nicht verkaufen, sondern gegen eine Spende verschenken.

Samen für den Frühling

Dazu haben die Kinder in diesem Jahr einen besonderen Ostergruß gebastelt, den sie allen Neukirchern schenken wollen. In dem bunten Briefumschlag findet man eine dekorative Papier-Blume und ein Tütchen mit Samen für den Frühling und nicht zuletzt einen kleinen Dankesbrief, alles von Hand bemalt, für die großzügige Unterstützung von Las Torres durch die Neukircher Bevölkerung.

Jedes Jahr gehört auch ein Las Torres-Tag zu diesem Programm. Einen Tag lang beschäftigen sich die Schüler aller Klassen intensiv mit dem Hilfsprojekt Las Torres und der Lebenssituation der Kinder in Venezuela. Die ersten beiden Klassen werden vor allem auch über das Land und die dortige Lebenssituation informiert. Die dritte und vierte Klasse beschäftigen sich ganz intensiv mit der Hilfsaktion und erarbeiten aus diesen Informationen dann auch einen Flyer.

170 Kinder werden betreut

Dank dieser grundlegenden Informationen können die Kinder bei ihrem Besuch am Donnerstagnachmittag auch Fragen zu diesem Projekt beantworten und zeigen, wie wichtig diese Hilfe ist. Denn die unsichere politische Lage in Venezuela spüren gerade auch Projekte wie Las Torres. In vier Zentren werden von diesem aus Deutschland geführten Hilfsprojekt 170 Kinder in der Hauptstadt Caracas vom Kleinkind bis zum Schulabgänger betreut.

Dabei hat sich bereits in den vergangenen 15 Jahren die Versorgungslage laufend weiter verschlechtert. Es sei schwierig, die Kinderzentren weiter offen zu halten. Denn nur mit Schwierigkeiten kommen die Mitarbeiter jeden Morgen zu diesen Einrichtungen, heißt es aus dem Projekt. Und auch die Versorgung sei katastrophal. Lebensmittel sind sehr teuer, viele Dinge sind gar nicht mehr erhältlich.

Suche nach Lebensmitteln

Eine ganze Reihe von Mitarbeitern des Projektes Las Torres sind daher den ganzen Tag nur damit beschäftigt, Lebensmittel für die Versorgung der Kinder zu suchen. Dabei ist bei diesem Hilfsprojekt, auch mit Unterstützung von Adveniat, garantiert, dass jeder Cent aus Deutschland ohne Abzug direkt bei Las Torres in Caracas landet und direkt den Kindern zugutekommt.

Weitere Informationen: http://www.lastorres.de