von Stefan Heimpel

„Wenn man das Wetter an diesem Wochenende berücksichtigt, können wir mit dem Neukircher Dorfhock 2019 insgesamt zufrieden sein“, bilanzierte Dieter Kammerer, Vorsitzender des Schwarzwaldvereins und Sprecher der Vereinsgemeinschaft Neukirch für diesen Dorfhock. Es war teilweise sehr regnerisch, was an dem Hock, der zu einem wesentlichen Teil auch im Freien stattfindet, natürlich nicht spurlos vorüberging. Doch es gab auch viele Sitzplätze im Trockenen, die dann rege genutzt wurden. So waren diese Plätze sowohl am Samstagabend wie am Sonntag den Tag über gut besetzt.

Nachfrage nach Mittagessen ungebremst

Natürlich waren es auch am Sonntag deutlich weniger Besucher als in den vergangenen Jahren bei gutem Wetter. Doch die Nachfrage beispielsweise beim Mittagessen des Schwarzwaldvereins war trotzdem sehr gut. Und auch das Kuchenregal an der Kaffee-Bar war schon mitten am Nachmittag ausverkauft. Insgesamt war Dieter Kammerer mit der Resonanz auch bei den Kuchenspenden zufrieden. Darüber hinaus lobte er das immer gut funktionierende Miteinander der Vereine bei diesem Dorfhock.

Narrenballett-Bar dicht umlagert

Nur mit zahlreichen Helfern aus den Vereinen und auch darüber hinaus sei ein solch großes Dorffest zu realisieren. Auch an den anderen Ständen herrschte reger Betrieb. So war am Samstagabend die Bar des Narrenballetts immer dicht umlagert. Und auch die Sportfreunde mit ihren Hamburgern und der Narrenclub mit seinem Gyros-Angebot waren sehr gefragt. Nicht zuletzt lief auch der Bierstand der Skizunft Brend sehr gut.

Gewinn wird aufgeteilt

Dabei darf man nicht vergessen, dass beim Neukircher Dorfhock die Vereine alles gemeinsam betreiben. Jeder Verein übernimmt seine Aufgabe. Der erwirtschaftete Gewinn wird am Ende gleichmäßig unter den Vereinen aufgeteilt. Also auch in dieser Hinsicht herrsche ein gutes Miteinander der Vereinsgemeinschaft.

Kino für die Dorfjugend

Neben diesen Angeboten wurden auch die jungen Festbesucher nicht vergessen. Rege Beteiligung gab es bei den Kinderspielen, die wegen des Wetters allerdings in die Schwarzwaldhalle verlegt werden mussten. Für die Teilnehmer gab es wieder zahlreiche Sachpreise, die von den Banken und der Vereinsgemeinschaft zur Verfügung gestellt wurden. Auch das Kinderkino in Kooperation mit dem Gucklochkino war am späten Nachmittag gefragt. So konnten die Neukircher Vereine, wie Dieter Kammerer ausführte, trotz widrigen Wetters mit dem Festverlauf zufrieden sein.