von Stefan Heimpel

Viele Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Furtwanger Feuerwehr. Zudem gab Gesamtkommandant Jochen Löffler bekannt, dass der Leiter der Jugendfeuerwehr, Jürgen Wahl, bei der Dienst- und Verbandsversammlung der Wehren im Kreis zum Brandmeister befördert wurde. Dazu gratulierte ihm auch die Feuerwehr Furtwangen.

25 Jahre aktiv

Für 25 Jahre im aktiven Dienst wurde Robert Müller (Abteilung Linach) geehrt. Dafür überreichte ihm der stellvertretende Kreisbrandmeister Christoph Kleiner das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes in Silber, gleichzeitig wurde er zum Ehrenmitglied der Furtwanger Feuerwehr ernannt. Vor allem stand aber eine neue Ehrung auf der Tagesordnung: Ergänzend zum Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes in Silber und Gold wurde nun auch ein Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre aktiven Feuerwehr-Dienst geschaffen.

15 Jahre im Dienst

Bei der Furtwanger Feuerwehr wurden nun all diejenigen, die mindestens 15 Jahre Dienst in der Feuerwehr geleistet, aber das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre noch nicht erhalten haben, mit diesem neuen Ehrenzeichen ausgezeichnet. Zuerst würdigte Christoph Kleiner zusammen mit Kommandant Jochen Löffler diejenigen Mitglieder, die in diesem Jahr 15 Jahre im aktiven Dienst sind: Dominic Herrmann und Markus Kern (Furtwangen), Klaus Kammerer (Neukirch), Benjamin Straub (Linach) und Wolfgang Wichmann (Rohrbach).

Nachträglich geehrt

Anschließend überreichten die beiden das Ehrenzeichen in Bronze auch an jene, die in den letzten zehn Jahren ihr 15-jähriges Dienstjubiläum hatten: Linach: Stefan Braun, Urs Braun, Armin Dorer, Reinhard Dotter, Markus Klausmann, Martin Müller und Ulrich Straub. Rohrbach: Manuel Braun, Christian Fehrenbach, Michael Fehrenbach, Thomas Wehrle und Manuel Willmann. Neukirch: Andreas Bäurle, Harald Faller, Maik Faller, Sven Hofmeier, Christian Hohenwallner, Martin Kaltenbach, Uwe Kosakiewicz, Christof Kuner, Rolf Rombach, Robert Saint und Markus Weis. Schönenbach: Thilo Bausch, Sebastian Fehrenbach, Martin Miggler, Stefan Trenkle, Jürgen Wahl und Thomas Wolff. Abteilung Stadt: Michael Dietrich, Christian Dilger, Stephan Lambotte, Christoph Müller, Jürgen Scherzinger, Daniela Straub und Florian Straub.

30 Jahre dabei

Darüber hinaus gab es noch interne Ehrungen der Furtwanger Feuerwehr. Für 30 Jahre im aktiven Dienst mit der goldenen Ehrennadel der Stadt Furtwangen ausgezeichnet wurden aus Furtwangen Gerhard Biesemann sowie aus Schönenbach Ralf Dorer, Horst Hättich, Winfried Hepting und Alexander Kemmerle. Für zehn Jahre erhielten die Ehrennadel in Silber Nick Faller (Neukirch) und Thomas Dilger (Schönenbach).