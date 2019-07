von Jürgen Liebau

Mit drei Enthaltungen hat der Furtwanger Gemeinderat einstimmig den Entwurf des neuen Bebauungsplanes Allmendstraße-Sommerberg gebilligt. Nun können die betroffenen Eigentümer mitreden.

Mitten im Stadtzentrum befindet sich die Allmendstraße. „Der Bereich weist aufgrund seiner historischen und geschlossenen Gebäudestruktur eine erhaltenswerte Bausubstanz auf“, so die Stadtverwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstagabend.

In Teilen unter Denkmalschutz

Die vorhandene Bebauung stehe in Teilen unter Denkmalschutz. Bebauungen und Nutzungen in der Allmendstraße seien geprägt durch das Gasthaus „Rössle“, kleinere Gewerbe- und Lagereinheiten, sowie von Wohn- und Geschäftsgebäuden.

Die Stadt verspricht sich mit dem neuen Bebauungsplan mehr Einfluss auf die künftige Entwicklung und Nutzung des Gebietes. Die Größe des Geltungsbereichs beträgt rund 1,23 Hektar.

Veränderungssperre beschlossen

Damit im Vorfeld keine „vollendeten Tatsachen“ entstehen konnten, hatte der Gemeinderat im April 2018 beschlossen, einen sogenannten Bauleitplan mit Veränderungssperre für dieses Gebiet aufzustellen.

Unmut äußerte am Dienstag bei der Beratung im Gemeinderat die Vertreter der Fraktion der Unabhänigigen Liste Deren Sprecher Ulrich Mescheder bemängelte, dass die Zeichnungen in der Sitzungsvorlagen zu klein seien, bestimmte Angaben nicht lesbar seien.

„Wir wollen Beschlüsse fassen auf Grundlage lesbarer Informationen“, sagte Mescheder und beantragte, das Thema zu vertagen. Dieser Antrag wurde aber mehrheitlich abgelehnt.

Der städtische Sachbearbeiter Christian Marzahn erwiderte, dass die Angaben im schriftlichen Teil des Entwurfes zu finden seien.

Die betroffenen Eigentümer können nun bei der Planung mitreden. Denn der Bebauungsplan geht in die Offenlage. Das heißt, dass er im Furtwanger Rathaus einsehbar ist. Einwände und Anregungen können schriftlich eingereicht werden.

Die Behörden müssen diese Einwände und Anregungen abwägen und in die letztendliche Entscheidung einfließen lassen.