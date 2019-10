von Markus Reutter

Mit über 40 000 Euro hat das Ferienland Schwarzwald kräftig Geld in die Hand genommen, um die Tafeln für Wanderwege und Loipen übersichtlicher zu gestalten und auf den neuesten Stand zu bringen. Allein auf Gemarkung Furtwangen gibt es diese Tafeln an zehn Standorten.

Tafel und neue Sitzgruppe am Blindensee

In Furtwangen finden sich diese neuen Tafeln beispielsweise an der Martinskapelle oder am Brend. Wie von Hans-Peter Weis, dem stellvertretenden Geschäftsführer des Ferienlands, zu erfahren ist, handelt es sich insgesamt um über 35 Standorte in den Ferienland-Kommunen Furtwangen, Schönwald, Schonach und St. Georgen, an denen die Tafeln auf Wanderwege und Loipen hinweisen, wie zum Beispiel auch am Blindensee, welche kürzlich durch den Bauhof Schonach zusammen mit der neuen Sitzgruppe aufgestellt wurden.

Ortsbezogene Rundwerke werden gezeigt

An den bisherigen Tafeln habe der Zahn der Zeit genagt, und einige seien marode. Außerdem seien die neuen Tafeln übersichtlicher gestaltet, indem sie nicht mehr das gesamte Wanderwege- und Loipennetz aller vier Kommunen abbilden, sondern die Möglichkeiten rund um den Standort darstellen, zum Beispiel in Form dreier ortsbezogener Rundwege.

Die Wanderer können wieder ihre Schuhe schnüren. Neue Wandertafeln im Ferienland erleichtern die Orientierung im Sommer wie im Winter. Bild: Henning Kaiser/dpa | Bild: Henning Kaiser

Insgesamt seien es 48 Tafeln, an einigen der Standorte befänden sich jeweils zwei: die eine für die Wandermöglichkeiten im Sommer, die andere Tafel zeige die Loipen, beziehungsweise Wege für den Winter bei entsprechender Schneelage. Manchmal befinde sich auch nur eine Tafel vor Ort, die aber gedreht werden könne, wobei die eine Seite die Wandermöglichkeiten im Sommer darstelle und die Rückseite die Loipen und Winterwanderwege für die Wintersaison.

„Ich habe bislang nur Lob gehört“, freut sich Weis über das positive Echo. Die neuen Tafeln sind jetzt an nahezu allen Standorten installiert.

Neue Beschilderung für Biker

Geplant ist außerdem, die Beschilderung der Mountainbikewege zu erneuern und in diesem Zug auch einige neue Mountainbikewege auszuweisen. Dieses Projekt werde voraussichtlich im nächsten Jahr umgesetzt, nachdem bereits einige Vorarbeit nötig war. Schließlich sollen dabei alle Betroffenen mit ins Boot geholt werden, betont Weis. Es werde akzeptiert, wenn ein Grundstückseigentümer nicht wolle, dass ein Mountainbikeweg auf seiner Fläche verlaufe. Letztlich könne Tourismus und die dazugehörige Infrastruktur nur gelingen, wenn die Bevölkerung dahinter stehe.

Das neue Wegenetz für Mountainbiker werde in Teilen durch eine attraktivere Wegführung weg von asphaltierten Abschnitten hin zu Forstwegen verbessert. Außerdem würden manche Abschnitte entschärft und Wanderer und Mountainbiker in steilem Gelände auf verschiedene Wege gelenkt. Doch größtenteils seien Wanderer und Radler auf gleichen Wegen unterwegs. Schließlich seien die Natur und die Wegemöglichkeiten endlich, begründet Weis. Seiner Erfahrung nach findet ein Umdenken statt und hätten Wanderer und Mountainbiker mittlerweile mehr Verständnis füreinander.

Trend zum Mountainbiken

Dem Trend zum Mountainbiken trägt das Ferienland Rechnung und bietet in Schönwald acht Elektro-Mountainbikes, darunter zwei mit Kinderanhänger, und fünf normale Mountainbikes zum Ausleihen an. E-Mountainbikes erfreuten sich immer stärkerer Nachfrage, gerade im Gelände des Ferienlands mit seinen Steigungen, merkt Weis an.