Die Deutsche Uhrenstraße macht mobil und will mit neuen Straßenschildern Touristen und Einheimische anlocken. Die Uhrenstraße existiert seit 1992. Jetzt stellte die Arbeitsgemeinschaft die Schilder im Furtwanger Uhrenmuseum vor.

Sie verbindet mit über 320 Straßenkilometern die Region von Rottweil über Villingen-Schwenningen, nach Lenzkirch, Waldkirch, Gütenbach und Furtwangen bis hin zu Triberg und Schramberg. Betroffen sind fünf Landkreise, 26 Mitgliedsgemeinden und acht Partnermitglieder wie das Deutsche Uhrenmuseum Furtwangen oder die Uhrenfabrik Junghans. Die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Uhrenstraße ist straff organisiert und hat Professor Eduard C. Saluz als Vorsitzenden. Die Geschäftsstelle führt Marissa N. Kopp vom Marketing der Wirtschaft und Tourismus VS GmbH (WTVS). Viele Aufgaben erfüllt Eva Renz als Koordinatorin und Organisatorin.

Vorstellung im Uhrenmuseum

Zur Vorstellung der neuen Schilder hatte sie Lena Gerlich vom Ferienland Schwarzwald und Christine Dorer vom Marketing der Stadtverwaltung ins Uhrenmuseum eingeladen. 171 neue Schilder werden in Kürze aufgestellt werden, um sinn- und augenfällig Werbung zu machen. Die Stadt Furtwangen und das Ferienland sind aktive Förderer der Uhrenstraße sowie tatkräftige Unterstützer und Vertreter der Kuckucksuhren. Lob gab es für den städtischen Bauhof, der intensiv beratend zur Seite stand, um qualitativ wertvolle Schilder herstellen zu lassen.

In Sachen Tourismus und Uhrenindustrie ist auch die europäische Route der Industriekultur unterwegs, die industrielle Entwicklung in regionalen und europäischen Themenrouten und entsprechenden historischen Gebäuden aufrecht erhält. Zu einem der Ankerpunkte gehört das Deutsche Uhrenmuseum. Die Uhrenstraße bietet Vielfalt und eine Fülle von Ausstellungen mit ungezählten Objekten, die teils bis ins 18. Jahrhundert zurückdatiert werden können.

Viele Attraktionen auf dem Weg

Derzeit läuft im Schwenninger Uhrenindustriemuseum die Ausstellung „Zeit – Freiheit und Kontrolle. Johannes Bürk und die Folgen“. Interessant ist eine Weltzeituhr von 1865, die im Eisenbacher Hotel „Bad“ gezeigt wird, und in St. Märgen konzentriert man sich auf den Bildhauer Matthias Faller. Triberg und Schonach gelten als Hochburgen der Kuckucksuhren, Schramberg ist mit dem Namen Junghans verbunden, und eine uhrenkundliche Ausstellung ist in Deißlingen zu sehen.

Rundreise lohnt sich nicht nur wegen Uhren

Eine Rundreise in Etappen lohnt sich, denn wie Lena Gerlich betont, lockt insgesamt die schöne Umgebung. Wichtig sei die systematische Darstellung auch in Begleitprospekten, denn gerade die Kuckucksuhr ist weltweit begehrt. Viele Ausländer von China bis USA haben ein Schwarzwälder Produkt zuhause. Oft warten sie bis zu einem Jahr auf den Schiffstransport, um wertvolle Kuckucksuhren zu erhalten, die Generationen überdauern und repariert werden können. Auch Christine Dorer von der „Stadt an der Quelle“ sind die neuen Schilder wichtig, und sie ist stolz auf das Uhrenmuseum. Die Schilder bestehen aus Metall und sind mit reflektierender Folie und in den Verkehrsfarben Braun und Weiß gehalten.