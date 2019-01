von Gerhard Dilger

Ein erfolgreiches Jahr hat der Laetitia-Chor 2018 hinter sich gebracht. Bei der Jahreshauptversammlung standen Rückblick und Ausblick im Mittelpunkt.

Interessante Erfahrung

Der Vorsitzende Bruno Reidelbach ging auf die Konzerte des vergangenen Jahres ein, die ihren Höhepunkt mit dem Jahreskonzert in der Festhalle in Furtwangen hatten. Das Zollern-Trio aus Balingen hatte für einen etwas anderen Ablauf gesorgt, waren doch bisher immer befreundete Chöre zu Gast. Eine interessante Erfahrung war auch das Eröffnungskonzert der Veranstaltung Night Groove in der voll besetzten Villinger Johanneskirche. Für diese Veranstaltung will sich der Chor für 2020 wieder bewerben. Viel Arbeit machte die Einstellung auf die neuen Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung.

Benefizkonzert

Die Planungen für die Auftritte im neuen Jahr laufen bereits: Wichtigster Termin ist zunächst ein Benefizkonzert in der Stadtkirche am 31. März zugunsten der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe, bei der die Rolle des Laetitia-Chores als Veranstalter im Vordergrund steht. Der Chor wird zwar auch selbst kurz auftreten, der Schwerpunkt des Abends ist jedoch das Gastspiels des renommierten Gospelchores Voices, Hearts & Souls aus Balingen unter Leitung von Juandalynn Abernathy, die schon im Herbst als Gesangssolistin des Zollern-Trios zu Gast in Furtwangen war. Daneben stehen die Teilnahme am Tag des Liedes in Vöhrenbach am 30. März und das Jahreskonzert in der Festhalle am 9. November als Termine fest. An diesem Tag wird das Allensbacher Vokal-Ensemble zu Gast sein, am Tag darauf startet der Laetitia-Chor zum Gegenbesuch mit Konzert nach Allensbach.

Brigitte Zenses-Ullmann neue Schriftführerin

Bei den Wahlen gab es einige Veränderungen: Nach 19 Jahren in verschiedenen Positionen in der Vorstandschaft stand Schriftführer Gerhard Dilger nicht mehr zur Verfügung. Die Beisitzerinnen Katrin Disch und Kerstin Weißer traten ebenfalls nicht mehr an. Gewählt wurden Brigitte Zenses-Ullmann als neue Schriftführerin sowie Bernadette Fecker (in Abwesenheit mit ihrem Einverständnis) und Monika Maier als Beisitzerinnen. Bruno Reidelbach bedankte sich mit einem Präsent bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit.

Jüngere Mitsänger wichtig

Unter Verschiedenes kam unter anderem zur Sprache, dass die Werbung neuer Mitglieder wieder oberste Priorität habe, insbesondere jüngere Mitsänger seien wichtig. Der Vorstand werde sich dieses Anliegens verstärkt annehmen, um den Erfolg des Chores auch längerfristig sicherzustellen.

Der Laetitia-Chor probt wöchentlich donnerstags im Musikraum der Anne-Frank-Schule auf dem Ilben. Neue Sängerinnen und Sänger seien jederzeit willkommen. Der Chor freue sich über Anfragen an den Vorsitzenden Bruno Reidelbach, Telefon 07723/17 35.

Informationen im Internet:

http://www.laetitia-chor.de