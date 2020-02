Bereits im vergangenen Jahr wurde in der Mitgliederversammlung der Sozialstation Oberes Bregtal eine Satzungsänderung beschlossen mit dem Ziel, den fachlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Anforderungen durch eine zukunftsorientierte Organisationsstruktur gerecht zu werden.

Nach der bisher gültigen Satzung der Sozialstation besorgt der Vorstand die Geschäfte des Vereins. Das passe aber bei über 100 Mitarbeitenden, bei dem errechneten Umsatz und den vielen einzuhaltenden Vorschriften und Pflegestandards nur noch sehr bedingt zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit, so der bisherige Vorsitzende der Sozialstation Lothar Dilger. Die Geschäfte der Sozialstation und damit auch des Vereins werden vom Leitungsteam erledigt, dahin müsse auch die Verantwortung gebracht werden.

Geschäftsführender Vorstand

Aus diesem Grund wurde mit der Satzungsänderung der bisher von Ehrenamtlichen gebildete Vorstand durch einen geschäftsführenden hauptamtlichen Vorstand abgelöst, der am 1. Januar die operative Leitung des Vereins übernahm. Laut neuer Satzung besteht dieser Vorstand künftig aus zwei Personen: dem Vorstandsvorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden. Dabei soll jeweils ein Vorstandsmitglied eine pflegefachliche und ein Vorstandsmitglied eine kaufmännische Qualifikation vorweisen. Infolgedessen lag es nahe, die Funktionen auf die bisherigen Leitungen der Sozialstation zu übertragen.

Das Leitungsteam

Angelika Burkhart (links) und Natalie Löffler führen künftig die Geschäfte der Sozialstation Oberes Bregtal Im Bild mit Lothar Dilger, künftig Vorsitzender des neu eingeführten Aufsichtsrates beim Richtfest des Mehrgenerationen-Wohnprojekts in der Baumannstraße. | Bild: Christa Hajek

So wurden Natalie Löffler, bisher Geschäftsführerin der Sozialstation, zur Vorstandsvorsitzenden und Angelika Burkhart, bisher Pflegedienstleiterin, zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewählt. Im Auftrag der Vereinsmitglieder übernimmt künftig ein neu eingeführter Aufsichtsrat die Aufgabe, den Vorstand zu wählen, ihn zu beraten und – wie der Name schon sagt – zu überwachen.

Darüber hinaus werden die ehrenamtlichen Mitglieder über Grundsatzfragen beraten und beschließen sowie neben weiteren Aufgaben einen jährlichen Wirtschaftsplan aufstellen und dessen Einhaltung überwachen.

Aufsichtsrat neu eingeführt

Der neue Aufsichtsrat der Sozialstation setzt sich nun aus folgenden Mitgliedern zusammen: Aufsichtsratsvorsitzender Lothar Dilger mit seinem Stellvertreter, Michael Stöffelmaier vom Caritasverband Schwarzwald-Baar-Kreis, Pfarrer Lutz Bauer von der evangelischen Kirchengemeinde, Karl Elsässer vom Verein Pro Sozialstation, Marlene Schmidt von der katholischen Kirchengemeinde, Dekan Joachim Sohn von der altkatholischen Kirchengemeinde und Barbara Weis vom Verein Mit Herz und Hand.

Weitere Meilensteine

Neben der Neuorganisation der Vereinsstruktur kommen im neuen Jahr weitere Meilensteine auf die Sozialstation zu. So wurde bereits Mitte Januar die neue Tagespflege eröffnet und im Februar zieht die Geschäftsstelle in die neuen Räume in der Baumannstraße 13 um.