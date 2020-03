von Christa Hajek

„Die 100-Jahr-Feier war das schönste Ereignis des vergangenen Jahres“ – darüber war man sich einig bei der Hauptversammlung der Naturfreunde Furtwangen im Gasthaus „Bad“. Darüber hinaus hatte das kleine Team um Obmann Gerhard Schäfer ein großes Programm zu bewältigen.

Spielplatz wird verschönert

Als erfreulich verzeichnete Gerhard Schäfer, dass ein Pächter gefunden wurde, der das Naturfreundehaus „Brend“ am 1. März 2019 wieder eröffnete. Der Obmann teilte mit, dass in diesem Jahr die Hausfassade saniert werde. Der Spielplatz werde „aufgepeppt“, die Geräte an aktuelle Vorschriften angepasst. Außerdem werden Gastraum und Terrasse durch eine Tür verbunden.

Das Geld dafür liegt auf dem Konto, wie Hauskassierer Karl Reiner berichtete. „Wir können zuversichtlich in die neue Saison gehen“, versicherte der Kassierer. Die Vereinskasse wird von Heidi Siedle verwaltet.

Aktuell 38 Mitglieder

Der Verein zählt derzeit 38 Mitglieder. Rückschau über ein umfangreiches Programm 2019 hielt Schriftführerin Brunhilde Schäfer. 26 Veranstaltungen waren demnach vorgesehen, darunter 16 Wanderungen. Von denen mussten drei wegen schlechten Wetters abgesagt werden. Auch beide Radtouren fielen dem Regen zum Opfer. Drei Tage im Allgäu sowie ein Ausflug zur Bundesgartenschau in Heilbronn waren Höhepunkte der Unternehmungen.

Satzung aktualisiert

Auf den neuesten Stand gebracht wurde in der Hauptversammlung die Satzung aus dem Jahr 1967. Gerhard Schäfer hatte sich bei der Neufassung an die Entwürfe von Bundes- und Landesverband der Naturfreunde gehalten.

Neu ist, dass ein Zehntel der Mitglieder ausreicht, damit eine Mitgliederversammlung beschlussfähig ist, bisher waren 25 Prozent gefordert. Der Datenschutz wurde neu in die Satzung eingefügt. Einstimmig ohne Diskussionen billigten die Mitglieder die neue Satzung.

Bei den Wahlen wurden die Amtsinhaber bestätigt: Obmann bleibt Gerhard Schäfer, Brunhilde Schäfer ist weiterhin Schriftführerin. Die Hauskasse verwaltet Karl Reiner, die Vereinskasse Heidi Siedle. Renate Löffler, Klara Hermann und Werner Nopper wurden zu Beisitzern wiedergewählt.

Mehrere Vorstandsposten sind nicht besetzt

Hanna Widmann und Ursula Ketterer prüfen die Kassen. Besorgt wies der Obmann darauf hin, dass einige Posten nicht besetzt werden konnten, so benötige der Verein dringend einen stellvertretenden Obmann, einen Hausverwalter und einen Wanderwart. Die Aufgaben wurden fürs erste aufgeteilt und erledigt.

Mehrere Ehrungen

Für 70 Jahre Mitgliedschaft bei den Furtwanger Naturfreunden war Freddy Faller zu ehren, der sich entschuldigt hatte. Siegbert Löffler feierte sein 60-jähriges Jubiläum, er war, wie Obmann Gerhard Schäfer in Erinnerung rief, 27 Jahre lang als Hauswart tätig. Edeltraud Weber gehört dem Verein seit 50 Jahren an. Ihr 40-jähriges Jubiläum konnte Renate Mock feiern, sei 15 Jahren ist Renate Löffler Mitglied.

Mit Urkunden, Ehrennadeln und Geschenken dankte Gerhard Schäfer den Jubilaren. Ebenso galt sein Dank den Helfern, die bei Wanderungen ebenso unterstützen wie bei Unterhalt und Pflege des Naturfreundehauses.