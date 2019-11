von Stefan Heimpel

– Vertreter zahlreicher Vereine trafen sich mit Vertretern der Stadtverwaltung und Bürgermeister Josef Herdner im Bürgersaal, um praktische Fragen rund um die Veranstaltungen im kommenden Jahr zu klären.

Vor allem wurde die neue Benutzungs- und Gebührenordnung für die städtischen Räume und Hallen vorgestellt. Zu Beginn wurden die wesentlichen Termine für das Jahr 2020 genannt. Einzelne Vereine nutzten die Gelegenheit, um weitere Hallentermine anzumelden.

Überarbeitung dringend erforderlich

Hauptamtsleiter Marcel Schneider stellte die neue Benutzungs- und Gebührenordnung für die städtischen Hallen vor. Eine Überarbeitung der Ordnung aus dem Jahr 2003 sei dringend notwendig gewesen, da sich verschiedene gesetzliche Grundlagen, vor allem die Verordnung für Versammlungsstätten, geändert hätten. Auch die Haftungsfrage musste neu geregelt werden.

Verein muss Aufsichtsperson benennen

So wurde unter anderem festgelegt, dass nun eine Aufsichtsperson des Vereins für die ordnungsgemäße Rückgabe der Räume zuständig ist. Ganz wichtig sei auch, den jeweils vereinbarten Bestuhlungsplan einzuhalten, um dem Versammlungsrecht und auch den Bedingungen für die Haftung zu entsprechen. Die neue Versammlungsstättenverordnung ist Bestandteil des jeweiligen Vertrages. Geklärt sein müsse auch, dass der Veranstalter eine entsprechende Haftpflichtversicherung abgeschlossen habe.

Neue Satzung tritt im April 2020 in Kraft

Die neue Benutzungs- und Gebührenordnung soll zu Beginn des neuen Jahres vom Gemeinderat beschlossen werden und dann zum 1. April 2020 in Kraft treten. Die Vereine hätten jetzt noch die Möglichkeit, Anmerkungen zu der neuen Verordnung zu machen, sodass diese bei Bedarf in die Beratung des Gemeinderats einfließen können.

Kämmerer Franz Kleiser stellte die neue Gebührenordnung vor, die deutlich vereinfacht wurde. Die neuen Gebühren sollen die Vereine nicht wesentlich mehr belasten, denn man möchte den Vereinen bei Veranstaltungen keine Steine in den Weg legen. Allerdings kann es unter Berücksichtigung verschiedener Einzelaspekte in Einzelfällen auch zu deutlichen Unterschieden zur bisherigen Gebührenordnung kommen.

Künftig Nachlass auf alle Kosten

Neu geregelt wurde unter anderem auch, dass die Vereine der Stadt bei den Gebühren künftig einen Nachlass von 50 Prozent erhalten, früher waren es 80 Prozent. Allerdings war dieser Nachlass bisher nur auf den Miet-Anteil berechnet, nicht auf die Betriebskosten. Nun gibt es eine pauschale Nutzungsgebühr, in die auch die weiteren Kosten eingerechnet sind. Die Gebühren für die verschiedenen Räume liegen künftig zwischen 20 und 60 Euro je Stunde der Veranstaltung.

Die Nutzung der Küche wurde bisher ebenfalls nach einem Stunden-Tarif berechnet. Doch die Übergabe- und Reinigungskosten unterscheiden sich nur unwesentlich bei unterschiedlichen Nutzungsdauern. Deshalb wird hier künftig eine Pauschale von 80 Euro je Veranstaltungstag vorgesehen.

Eine Hausmeisterstunde inklusive

In der Hallenmiete sei jeweils eine Stunde Dienstleistung des Hausmeisters vor Beginn der Veranstaltung enthalten, jede weitere Hausmeister-Stunde kostet 30 Euro. Damit müsse der Hausmeister künftig nicht mehr die ganze Zeit anwesend sein, was auch der Stadt wieder entsprechende Überstunden einspart.

Franz Kleiser wies darauf hin, dass bislang bei der Berechnung Fehler gemacht wurden, wie eine Überprüfung ergeben habe. Deshalb werde alle künftigen Veranstaltungen nach der neuen Verordnung vereinbart und berechnet. Auch bisher eventuell gültige Sonderregelungen entfallen.

Generalproben weiter kostenlos?

Von den Vereinsvertretern wurde angesprochen, dass bislang die Generalproben für größere Auftritte kostenfrei gewesen sind. In der neuen Satzung fehle hier noch eine Regelung. Geklärt werden sollte auch, wann und für welche Anlagen ein Hausmeister anwesend sein muss und wann dies die Vereine selbst regeln können.

Von Seiten der Hausmeister wurde in Frage gestellt, ob eine geordnete Nutzung und Rückgabe der Halle gewährleistet ist, wenn die Hausmeister am Ende der Veranstaltung nicht anwesend sind. Bürgermeister Herdner berichtete dazu, dass man im Kurhaus Triberg schon lange ohne Hausmeister auskomme. Die Halle werde dort am Tag nach der Veranstaltung durch Vereinsvertreter offiziell übergeben.