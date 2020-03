Seit 2014 dreht der Bürgerbus seine Runden in Furtwangen. In dieser Zeit war er in wechselnden Garagen untergebracht. Nach dem Umzug des Bauhofes in das neue Betriebsgebäude kurz vor Weihnachten 2019 war auch die in den bisherigen Räumen des Bauhofs über fünf Jahre genutzte Garage weggefallen, die sich der Bus mit verschiedenen Räumgeräten der Stadt teilte.

Firmenchef hilft aus

Für eine Übergangszeit stellte Odin Jäger von der Firma Ketterer Getriebe eine der Hallen der Firma zur Verfügung. Dank des Entgegenkommens der Stadtverwaltung hat der Bus nun eine voraussichtlich dauerhafte Bleibe in einer bisher als Lager der Stadt genutzten Halle im Postkraftwagenhof in der Grieshaberstraße gefunden. Neben der Halle drehen die Skater ihre Runden, und nach einigen kleinen Startschwierigkeiten, wie einer nicht ganz zur neuen Nutzung der Halle passenden Elektrik oder der Abdichtung der Zwischenwand gegen Nässe, können nun die neuen Nachbarn in Form beider Bürgerbusse gemeinsam in einer Halle untergebracht werden.

Im Hof wird‘s schnell eng

Die Räumlichkeiten im ehemaligen Postkraftwagenhof werden unter anderem auch von der Volkshochschule und dem Gucklochkino genutzt. Die Gäste beider Einrichtungen parken oft auch im Innenhof. Die Bürgerbusfahrer appellieren daher an alle Besucher, bis zur Anbringung von deutlichen Hinweisen auf die neue Nutzung für die Ein- und Ausfahrt in die neue Garage, das ist die rechte von drei Hallen, einen zum Rangieren ausreichenden Bereich vor dem Tor freizuhalten.

Weitere Fahrer gesucht

Außerdem freuen sich die Bürgerbusfahrer weiterhin über neue Kolleginnen oder Kollegen, die sich an jeden Fahrer oder an den Vorsitzenden Rainer Siegl, E-Mail: rainer.siegl@gmx.de, wenden können.

Informationen im Internet:

http://www.buergerbus-furtwangen.de