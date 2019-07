von Stefan Heimpel

Konstituiert hat sich nach den Kommunalwahlen im Mai der Neukircher Ortschaftsrat. Rainer Jung wurde erneut zum Ortsvorsteher nominiert. Den Auftakt der konstituierenden Sitzung bildete eine Beratung des bisherigen Ortschaftsrates. Dieser stellte fest, dass es bei den gewählten Kandidaten keine Hindernisse gibt und sie ihr Amt antreten können.

Vier Räte verabschiedet

Anschließend gab es eine kleine Verabschiedung von Ortschaftsräten, denn vier der bisherigen sechs Räte waren nicht wieder angetreten. Ortsvorsteher Rainer Jung ließ deshalb noch einmal die vergangenen fünf Jahre Revue passieren. Der Ortschaftsrat hatte 27 Sitzungen, die Termine waren immer daran orientierte, wann eine Sitzung notwendig war, beispielsweise um einen Bauantrag schnell weiterleiten zu können.

Zwölf Bauanträge

In dieser Zeit konnten zwölf Bauanträge für neue Wohnhäuser in Neukirch genehmigt werden. Dies mache auch deutlich, dass Bedarf an neuen Bauplätzen bestehe. Es sind aktuell im Albert-Fehrenbach-Weg nur noch zwei freie Bauplätze vorhanden, dazu kommen drei auf dem ehemaligen Spielplatz in der Schwarzwaldstraße sowie einzelne private Plätze.

Rössle-Keller eröffnet

Weitere wichtige Stationen für den Ortschaftsrat waren die Eröffnung von Rössle-Keller und Rössleplatz sowie der Bau der Urnenwand auf dem Friedhof. Ein wichtiges Thema war die Schulkindbetreuung. Ein Abwasserprojekt für die außen liegenden Anwesen wurde in Angriff genommen. Und beim Breitbandnetz hat man in Neukirch bereits viel erreicht, die Hälfte der gemeldeten Anwesen sind bereits ans Glasfaserkabel angeschlossen.

Beschlüsse mit deutlicher Mehrheit

Rainer Jung dankte den Ortschaftsräten für die gute Zusammenarbeit, die immer sachlich und harmonisch gewesen sei. Auch die Entscheidungen seien immer mit deutlicher Mehrheit gefallen. Bürgermeister Josef Herdner übernahm die Verpflichtung der sechs Ortschaftsräte, die durch einen Handschlag besiegelt wurde.

Bei der Wahl des Ortsvorstehers wurde Amtsinhaber Rainer Jung vorgeschlagen. Er wurde in offener Abstimmung mit fünf Ja-Stimmen und einer Enthaltung gewählt. Für das Amt des Stellvertreters vorgeschlagen wurden Jochen Löffler und Bernd Dorer. Bernd Dorer verzichtete allerdings auf die Kandidatur. Jochen Löffler wurde ebenfalls mit fünf Ja-Stimmen bei einer Enthaltung gewählt. Dies sind die Vorschläge an den Gemeinderat, der in seiner Sitzung am Dienstag, 23. Juli, die Ortsvorsteher offiziell wählt.

Ohne größere Änderungen akzeptiert wurde auch die Geschäftsordnung, auch das Sitzungstermin Donnerstag bleibt. Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates wurde bereits auf den 5. September, 20 Uhr, terminiert. Schließlich erklärte sich Bernd Dorer bereit, in den Sitzungen das Protokoll zu führen, Diana Schober vom Bürgermeisteramt unterstützt ihn.