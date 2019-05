von Stefan Heimpel

Eine relativ neue Form der beruflichen Ausbildung ist das Studium Plus: Dies ist die Verbindung von einer klassischen Berufsausbildung mit dem Ingenieurstudium an einer Hochschule. Auch bei der Bildungsmesse am Samstag, 4. Mai, am Furtwanger Otto-Hahn-Gymnasium spielt das Studium plus eine wesentliche Rolle.

In viereinhalb Jahren hat der Absolvent dann sowohl den Facharbeiter-Brief als auch die Bachelor-Urkunde der Hochschule in der Tasche, also zwei vollwertige Berufsabschlüsse. Mehrere Betriebe der Region bieten inzwischen diese Kombination an, die sowohl für den Betrieb wie für den Auszubildenden deutliche Vorteile aufweist.

Matthais Gummich bei S. Siedle & Söhne

Für diesen Weg hat sich auch Matthias Gummich entschieden, der bei S.Siedle & Söhne in Furtwangen die Ausbildung als Elektrotechniker für Geräte und Systeme absolviert und gleichzeitig an der Hochschule Furtwangen Elektrotechnik studiert. Der Abschluss wird dann als Elan (Elektrotechnik in Anwendung) bezeichnet.

Matthias Gummich kommt aus Pfaffenweiler und hat im Gymnasium am Romäusring in Villingen sein Abitur abgelegt. Schon früh interessierte er sich für Elektronik, nicht zuletzt weil sein Vater als Elektronik-Ingenieur tätig ist und auch sein Bruder Elektronik studiert. Er wollte nach dem Abitur zwar studieren, aber war auch auf der Suche nach einer Möglichkeit, dies gleich mit viel Praxis zu verbinden. Und dafür ist das Studium plus ideal. Im Sommer hat er nun bereits nach zwei Jahren Ausbildung den Facharbeiterbrief in der Tasche, für den man sonst dreieinhalb Jahre benötigt. Und gleichzeitig, das ist eine Herausforderung, absolviert er das Grundstudium an der Hochschule Furtwangen. Praktisch sind dies zwei volle Schultage, die eine Hälfte an der Berufsschule in Schwenningen, die andere Hälfte am Campus Schwenningen der Hochschule. Dazu kommt an den anderen drei Tagen ein normaler Arbeitstag im Betrieb mit Ausbildung und Praxis. Abends heißt es, für die Prüfungen in beiden Ausbildungsgängen zu lernen.

Technisches Gymnasium von Vorteil

Daher sollte der Interessent ein technisches Gymnasium besucht haben, so Ausbildungsleiter Michael Schonhardt von Siedle, um die theoretischen Voraussetzungen beispielsweise in Mathematik mitzubringen. Für den Betrieb, der für die viereinhalb Jahre mit dem Schüler einen Vertrag abschließt, hat dies den Vorteil, dass ein Absolvent für einen konkreten Arbeitsplatz ausgebildet wird. Die Abteilungsleiter, die Gummich bei den Praktika kennengelernt haben, warten bereits auf den künftigen Ingenieur. Auch das Praxissemester absolviert er bei Siedle. Und für den Betrieb bedeutet das, dass am Ende ein Ingenieur die Arbeit aufnimmt, der nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch eine riesige Portion Praxis mitbringt.

Vergütung während gesamter Ausbildungszeit

In verschiedenen Berufsfeldern gibt es inzwischen das Studium plus. Die Ausbildung ist kompakter als zwei einzelne Ausbildungen. Normalerweise dauern sowohl das Studium wie die Berufsausbildung etwa dreieinhalb Jahre, gesamt also sieben Jahre. Durch die Kombination verkürzt sich diese Zeit auf viereinhalb Jahre. Der Schüler schließt gleich zu Beginn einen Ausbildungsvertrag mit dem Betrieb ab und erhält während der ganzen Zeit, also auch beim Studium, eine Ausbildungsvergütung. Während der ersten beiden Jahre werden parallel das Grundstudium und die Berufsausbildung absolviert. Das Grundstudium würde sonst ein Jahr dauern und wird zur besseren Verteilung auf zwei Jahre gestreckt.

Gleichzeitig wird aber die Berufsausbildung von dreieinhalb auf zwei Jahre gekürzt, da zum einen die allgemeine Hochschulreife vorliegt, zum anderen viele Inhalte wieder im Grundstudium vermittelt werden. Daran schließt sich dann das Hauptstudium mit unveränderter Studienzeit von zweieinhalb Jahren an. Aber auch in dieser Zeit ist man Auszubildender des Betriebs.