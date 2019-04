von SK

Die Gesundheit ihrer Mitarbeiter ist für viele Firmen ein wichtiges Thema. Um den Austausch zu fördern und neue Impulse zu geben, entstand vor einem Jahr in Furtwangen das Netzwerk „Gesunde Arbeit für Furtwangen“ .

Dieses regionale Netzwerk für betriebliches Gesundheitsmanagement wird gemeinsam von der Hochschule Furtwangen und der Techniker Krankenkasse organisiert und ist das erste seiner Art in Deutschland. Neben den Gründerunternehmen S. Siedle & Söhne, Gebrüder Faller sowie der Udo Zier GmbH zählen jetzt auch Koepfer Zahnrad- und Getriebetechnik, Ernst Reiner, Reiner SCT sowie die Firma Hummel Präzision zu den Mitgliedern.

Quartalstreffen und Fachvorträge

Das Netzwerk unterstützt die Unternehmen beim Einstieg in das betriebliche Gesundheitsmanagement wie auch beim Verbessern des vorhandenen Angebots. Es finden quartalsweise Treffen in den teilnehmenden Firmen statt. Neben dem Erfahrungsaustausch profitieren die Mitgliedsunternehmen von Fachvorträgen zu selbst gewählten Themen.

Unternehmensübergreifende Zusammenarbeit

Die Firmen können eine individuelle Beratung durch den Netzwerkkoordinator Andreas Rod erhalten und bekommen durch das Netzwerk die Möglichkeit zur unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit bei Gesundheitsthemen. So konnten sich die Teilnehmer bereits zu Fragen wie Jobrad und Rückkehrgespräche austauschen. In Zukunft sollen auch die Gesundheitstage der Unternehmen so koordiniert werden, dass alle Mitarbeitenden der Netzwerkteilnehmer davon profitieren können.

Das betriebliche Gesundheitsmanagement soll die Arbeitsverhältnisse und das Verhalten am Arbeitsplatz gesundheitsförderlich gestalten. Entsprechend wurden mit den Teilnehmern bereits Themen wie die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, Kennzahlen im Gesundheitsmanagement sowie Management von Veränderungen im Unternehmen besprochen. Eine Förderung des Netzwerks ist bis Anfang 2021 durch die Techniker Krankenkasse gesichert.