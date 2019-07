von Stefan Heimpel

Ganz bewusst hatten sich die Naturfreunde Furtwangen entschieden, den Geburtstag ihres Vereines intern zu feiern. Dabei wurde auch ein kleiner Rückblick auf die 100 Jahre Vereinsgeschichte gegeben, die ganz wesentlich auch mit der Geschichte des Naturfreundehauses zusammenhängt. Darüber hinaus ging es vor allem darum, gemütlich am Nachmittag und bis in den Abend hinein gemeinsam zu feiern. Für musikalische Unterhaltung bei diesem Geburtstagsfest sorgte Helmut Doser mit einem bunten Programm.

Soziales Gewissen der Ausflügler

Bürgermeisterstellvertreter Manfred Kühne überbrachte die Grüße der Stadt Furtwangen, verbunden mit einem Geburtstagsgeschenk der Stadt. Er hob hervor, dass sich die Naturfreunde auf die Fahnen geschrieben haben, nicht den Massentourismus zu unterstützen, sondern eher das soziale Gewissen der Ausflügler und Wanderer zu sein.

Naturfreundehaus wieder bewirtschaftet

Als positiv bezeichnete es Manfred Kühne, dass nach einer kurzen Pause das Naturfreundehaus nun wieder bewirtschaftet ist. Er erinnerte auch im Blick auf die Vereinsgeschichte daran, dass im Dritten Reich alles kaputt gemacht wurde, der Verein sich aber wieder erfolgreich aufgestellt habe. Gerne erinnerte er sich auch noch an die zahlreichen Sonnwendfeiern auf dem Brend, die allerdings in den letzten Jahren nicht mehr stattfinden konnten.

Großes Miteinander

Grüße kamen auch vom örtlichen Bezirk der Naturfreunde, zu dem neben den Naturfreunden Furtwangen noch sechs weitere Ortsgruppen von Hornberg bis Blumberg gehören. Im Namen dieser Ortsgruppen überbrachte Heiko Jakubowski von der Ortsgruppe St. Georgen die Grüße. Er erinnerte dabei auch an das große Miteinander der Naturfreunde in ganz Deutschland mit einer gemeinsamen Zielsetzung.

Zahlreiche Glückwünsche gibt es zum 100-jährigen Bestehen der Naturfreunde Furtwangen. Stehend, von links: Bürgermeisterstellvertreter Manfred Kühne, Vorsitzender Gerhard Schäfer und den Sprecher der anderen Ortsgruppen im Bezirk, Heiko Jakubowski aus St. Georgen. | Bild: Stefan Heimpel

Kleine Festschrift

Gerhard Schäfer, bereits seit 2005 Vorsitzender der Ortsgruppe, bot auf einer Leinwand zahlreiche Bilder zur Vereinsgeschichte. Nicht zuletzt hat er auch eine kleine Festschrift herausgegeben. Darin hob er hervor, dass die Naturfreunde Furtwangen bei Weitem nicht nur aus dem Naturfreundehaus bestehen, sondern auch sonst sehr rege sind. Aktuell haben die Naturfreunde Furtwangen 40 Mitglieder. Jedes Jahr werden rund 25 Wanderungen und Touren für Mitglieder und Gäste angeboten, die immer sehr gefragt sind.

Modell vom Heidenschloss

Auch ein ganz besonderes Ausstellungsstück wurde den Gästen präsentiert: Ein Modell des Furtwanger Hauses Heidenschloss, in dem vor dem Zweiten Weltkrieg etwa zehn Jahre lang das Naturfreundehaus untergebracht war. Dieses Modell eines Naturfreundehauses war 1927 durch den Landesverband auf einer großen Ausstellung „Das junge Deutschland“ in Berlin ausgestellt und später an die Naturfreunde Furtwangen übergeben worden. Siegbert Löffler hatte das Modell fürs Jubiläum wieder liebevoll restauriert.