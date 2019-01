von Siegfried Kouba

Die Ausstellung von Fotos mit Schwerpunkten Natur, Makro und Sport des Hobbykünstlers Ralf Röth ist im Furtwanger Kunstraum der Volkshochschule Oberes Bregtal (VHS) bis Mai zu sehen. Bei einer kleinen Feier wurde die Exposition eröffnet.

Die bisherige VHS-Geschäftsführerin Karin Kretschmer begrüßte den Fotografen und die Gäste, und für dezente Musik sorgten Andy Hehl, gestopfte Trompete, und Manfred Kentischer am Piano. Unterhaltsam und sensitiv erklangen Stücke wie „Gymnopedie“ von Erik Satie oder „Autumn Leaves“ von Johnny Mercer.

"Dies zu sehen ist Kunst"

Bei der Ansprache von Karin Kretschmer war zu vernehmen, dass man sich kennt, und rasch war die Ausstellung mit Ralf Röth organisiert. Sie wies auf die unterschiedlichen Motive, die vielen eingefangenen Details und das Farbe bringende Leben hin. „Allein dies zu sehen ist eine Kunst“, meinte sie – eine Kunst, die Röth beherrsche.

Uhrzeit und Licht wichtig

Der Fotograf bedankte sich für die Möglichkeit, seine Objekte ausstellen zu können. Er sei früh durch seinen Bruder zur Fotografie gekommen, dem er eine Ausrüstung abkaufte. Es gab eine Pause, nach der das digitale Zeitalter einsetzte. Er legte sich eine Kompaktkamera zu, aber bemerkte, dass er mit der Technik nicht weiter kam. Daher beschaffte er sich eine Spiegelreflexkamera und erweiterte enorm das Zubehör. Der 1963 Geborene kam zum hiesigen Kraftsport-Klub (KSK), für den er die Vereinsfotos schießt. Begeistert ist er von der Natur, die viele tolle Kleinigkeiten bietet. „Man muss die Uhrzeit wissen“, um die Motive und das richtige Licht einzufangen, denn es macht ihm „Spaß, Details herauszukitzeln“. Die Aufnahmen bieten Phasen der Erholung, man könne Fauna und Flora bewusst wahrnehmen.

Details im Blick

Röth kam 1998 in den Schwarzwald und wohnte zehn Jahre in Furtwangen, bis er sich in Schönwald niederließ. Er ist bei der Firma Koepfer beschäftigt und reist gerne. Seine Motive findet er am Kaiserstuhl, in der Fränkischen Schweiz oder in Kenia. Als Mitglied der Vereinigung „Makro-Forum“ nimmt er nicht nur an Treffen teil, sondern erweitert stets seine Kenntnisse. In verschiedenen Formaten kann man Bilder von Orchideen, Schmetterlingen, Mohnblumen oder eine Momentaufnahme eines Frosches sehen. Imposant ist eine europäische Gottesanbeterin, und expressiv erscheinen Fotos von Leopard, Löwin oder Elefanten.

Auch Bilder von Autorennen oder Ringern des KSK werden gezeigt. Alles wirkt durch außergewöhnliche Motive, Lichteffekte, Vergrößerungen, Perspektiven und Farben, die zwischen transparent zart und expressiv kräftig erscheinen.