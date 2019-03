von Claudius Wagenseil

Humorvoll und bisweilen bissig ging es zu bei der Elfimess in der Furtwanger Festhalle am Rosenmontag zu früher Stunde. Für Zunftmeister Dirk Friese war es die erste Elfimess, er hatte Christof Winker nach langjähriger Tätigkeit abgelöst. Friese wurde unterstützt von seinen Kollegen aus dem Narrenrat und von der voll besetzten Festhalle.

Im Mittelpunkt der Elfimess stehen die Büttenredner, hier machte Volker Schwer den Anfang. Er erzählte vom verlorenen Mundstück eines Musikers der Stadtkapelle, welches zum Glück durch die Kniebundhose noch bei seinem Besitzer blieb.

Traditionell kriegen auch die Nachbarn aus Vöhrenbach ihr Fett weg. Zunächst wurden sie aber lobend erwähnt, da sie der Stadtkapelle Furtwangen mit satten 2500 Euro Münzgeld für das Wechselgeld bei einer Veranstaltung aushalfen. „Wir haben schon gewechselt, nicht nur genommen“, lachte Schwer. Dafür mussten die Vöhrenbacher jedoch für das „Kopieren“ des Fasnetmottos dann einstecken.

Zusammengerechnet stehen "Emil und Hedwig" alias Gerda und Werner Dold schon zum 50. Mal in der Bütt. Dafür gibt es ein Präsent von Zunftmeister Dirk Friese. | Bild: Claudius Wagenseil

Schwer erhielt viel Applaus und räumte die Bühne für „Emil und Hedwig“ (Gerda und Werner Dold). Beide sind zusammen 50 Jahre in der Bütt. Gerda Dold stand zum 15. Mal auf der Bühne und Werner Dold nimmt seit 35 Jahren das Stadtgeschehen und seine Mitmenschen aufs Korn. „Du Schatz, du hosch mir doch gsagt, ich soll en Herdepfel in d Badhos stegge, wenn i ins Schwimbad gang, da freie sich die Mädle. Hättsch mir bloss dazu gsagt, dass ich en vorne nei stegge soll“, beklagte sich Emil bei seiner Frau. Die beiden Narren widmeten sich auch dem Thema Baustellen in Furtwangen, hier kam auch der Schultes Josef Herdner und der Gemeinderat nicht ungeschoren davon. Für ihr Bühnenjubiläum gab es ein Präsent des Zunftmeisters. Nach einer Schunkelrunde und kurzer Pause wurde Arnold Kienzler für 70 Jahre passive Mitgliedschaft in der Zunft geehrt.

Bütt wird immer enger

In die seltsamerweise etwas engere Bütt als im vergangenen Jahr stiegen dann Regina Kienzler und Daniela Seubel. Das könne aber nicht an ihnen liegen, waren sie überzeugt. Sie rollten anhand von Märchenfiguren der Gebrüder Grimm das Jahr 2018 humoristisch auf. So kann das Schneewittchen nicht zu ihren Zwergen kommen, da es so viele Umleitungen in Furtwangen gibt. Hänsel und Gretel passen aufgrund von Laktose-Intoleranz und veganer Ernährung nicht mehr so ganz in ihre Märchenrolle. Der Knüppel aus dem Sack sei auf dem Weg in die USA, was er dort mache, sei wohl jedem klar. Zu dieser Aussage gab es Szenenapplaus. Den Goldesel hätte Bürgermeister Herdner sicher gerne im Rathaus, aber ohne das Zauberwort käme hinten nur was anderes raus. Herdner lachte selbst am meisten über die Witze, die ihm galten.

Heinz Guhl in der Bütt. Diesmal als Prinz Heinrich, der Stadtritter. | Bild: Claudius Wagenseil

Ebenfalls im Bereich der Märchen war Heinz Guhl unterwegs als Prinz Heinrich der Stadtritter. „Ich weiss nicht, was ihr habt, mir passt die Bütt“, nahm er die zwei Frauen zuvor aufs Korn. Er ließ sich darüber aus, dass die Studenten alles zuparken und war in seiner Not, ein Haus zu bauen, darauf angewiesen, den Wappenfisch aus Vöhrenbach von den 40 Räubern kidnappen zu lassen. „Jetzt muss er das Narro-Heil nicht mehr hören“, schoss er eine Spitze auf die Nachbarn.

Andrea Klausmannschildert unter anderem die Verzweiflung wegen der vielen Umleitungen 2018. | Bild: Claudius Wagenseil

Andrea Klausmann schilderte die Verzweiflung der Verwandtschaft, da diese fast nicht zum Kaffee trinken kommen konnte aufgrund der vielen Baustellen. Da war auch die Geschichte von Norbert Müller, der beim Pilze sammeln von Touristen nach der Donauquelle gefragt wurde. Er durchdachte die Möglichkeiten, zur Quelle zu kommen, aber der Weg wäre so kompliziert zu erklären gewesen, dass er in seiner Verzweiflung die Touristen nach Donaueschingen schickte. Klausmann erhielt wie die anderen Büttenredner viel Applaus und die letzte Schunkelrunde beschloss den fröhlichen Vormittag.