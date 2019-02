von Stefan Heimpel

Mit dem Klepfen der Fuhrkigili wurde die Furtwanger Fasnet bereits offiziell eröffnet. Das närrische Treiben beginnt dann richtig beim Ausrufen der Fasnet. In diesem Jahr steht das närrische Treiben unter dem Fasnet-Motto „Kumm zu uns in d’ Märchewelt, do machsch Fasnet wie’s d’r gfellt“. Am Samstag, 16. Februar, fiindet der Auftakt um 14 Uhr auf dem Marktplatz mit dem Aufstellen des Narrenbaums und dem Ausrufen statt; auch das Rathaus wird erstürmt. Am Abend steigt ab 20 Uhr in der Festhalle der Hexenball.

Frauenfasnet

Am Dienstag, 19. Februar, lädt die Katholische Frauengemeinschaft in den Pfarrsaal zur Frauenfasnet ein. Am Samstag, 23. Februar, lädt die Narrenzunft zum Ball in der Festhalle ein. Am Mittwochnachmittag, 27. Februar, veranstalten die Alte Jungfere im Café Mayerhöfer ihr Frauencafé.

Hemdglunkerumzug

Am schmutzigen Donnerstag, 28. Februar, geht es bereits um 7.30 Uhr mit der Messe für die Narren in der Pfarrkirche St. Cyriak los. Anschließend werden Schüler und Kindergartenkinder befreit, die am Nachmittag ab 14.30 Uhr beim Kinderumzug durch die Stadt unterwegs sind. Ab 19 Uhr folgt der Hemdglunkerumzug mit der Verbrennung des letzten Meckerers auf dem Marktplatz.

Heischen bei Händlern

Am Samstag, 2. März, beginnt um 10 Uhr auf dem Marktplatz das Heischen der Kinder bei den Einzelhändlern. Am Abend lädt der Turnverein zum Ball in die Festhalle ein. Der Fasnet-Sonntag, 3. März, steht ganz im Zeichen des großen Umzuges, der um 14.30 Uhr beginnt. Am Montagmorgen, 4. März, geht es ab 9 Uhr in der Festhalle mit der traditionellen Elfimess und ihren Büttenreden weiter. Am Abend folgt ab 18 Uhr in der „Alten Färbe“ der Teenie-Ball.

Kinder- und Kehrausball

Am Fasnet-Dienstag, 5. März, findet ab 14.30 Uhr im Pfarrsaal der Kinderball statt, am Abend ab 19.30 Uhr der Kehraus-Ball im Gasthaus "Bad". Am Aschermittwoch, 6. März, werden zum Auskang der Fasnet ab 19 Uhr am Narrenbrunnen die geleerten Geldbeutel gewaschen; danach wird der Narrenbaum gefällt.

Alte Fasnet

Doch in Furtwangen ist am Aschermittwoch nicht alles vorbei, denn am Montag, 11. März, der „alten Fasnet“, geht es noch einmal närrisch weiter beim Hirschmontag im "Gasthaus zum goldenen Raben".