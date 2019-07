von Stefan Hemipel

Neue Informationen gibt es von der Genossenschaft NeuWärme, die in Neukirch ein Nahwärmenetz errichten möchte. Auch wenn sich manche Schritte etwas verzögert haben, ist man zuversichtlich, im kommenden Jahr die ersten Wärme-Anschlüsse installieren zu können.

Genossenschaft noch nicht endgültig genehmigt

Im Januar wurde die für dieses Nahwärme-Projekt notwendige Genossenschaft NeuWärme gegründet. Zu Vorständen gewählt wurden damals Michael Schätzle und Norbert Merz, Bürgermeister Josef Herdner übernahm das Amt des Vorsitzenden des Aufsichtsrates. Allerdings ist die Genossenschaft aktuell immer noch „in Gründung“, also noch nicht endgültig genehmigt. Denn Voraussetzung für diese Genehmigung ist neben der entsprechenden Satzung eine Wirtschaftlichkeitsberechnung.

Größere Wohnanlage winkt ab

Hier gab es Verzögerungen, weil man mit einer größeren Wohnanlage in Neukirch noch Verhandlungen führte. Diese Wohnanlage hat nun den Anschluss an das Nahwärme-Netz abgelehnt, weshalb die bisher vorliegenden Berechnungen überarbeitet werden mussten. Dennoch ist man überzeugt, dass man dieses Projekt in Form einer genossenschaftlichen Wärme-Versorgung wirtschaftlich sinnvoll realisieren kann.

Grünes Licht vom Genossenschaftsverband im Herbst erwartet

Die entsprechenden Zahlen werden dem Genossenschaftsverband vorgelegt, der voraussichtlich im Herbst die Genehmigung erteilen wird. Dann kann die Genossenschaft rechtskräftig aktiv werden. Dies ist nicht zuletzt die Voraussetzung, um Verträge abschließen zu können. Mit den Banken müssen Kreditverträge ausgehandelt werden. Gleichzeitig werden auch die Lieferverträge für die Nahwärme mit den Genossen rechtskräftig unterschrieben.

Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2020 starten

Damit können die Baumaßnahme, das Rohrnetz, die Heizzentrale und der Tiefbau endgültig geplant und ausgeschrieben werden, und die Bauarbeiten könnte im Frühjahr 2020 beginnen. Nächstes Jahr soll auf jeden Fall die Heizzentrale in Betrieb genommen werden. Außerdem rechnet man damit, dass etwa die Hälfte der Hausanschlüsse fertig verlegt ist. Die restlichen Arbeiten werden 2021 durchgeführt.

Auskünfte: Michael Schätzle, E-Mail

michaschaetzle@googlemail.com oder Telefon 0151/12 13 16 13.