von Stefan Heimpel

Begleitet von zwei Musikkapellen, der Stadtkapelle Furtwangen und dem Musikverein Schönenbach, machte sich am Donnerstagabend wieder eine Schar von Narren im Nachthemd auf den Weg zum Hemd-glunkerumzug durch die Innenstadt.

Hexen traditionell vorn

Wie schon am Nachmittag beim Kinderumzug war auch am Abend das Wetter trocken, und auch die Temperaturen lagen deutlich über dem Gefrierpunkt. Allerdings gab es weniger Zuschauer an der Straße als in früheren Jahren. Angeführt wurde der Zug traditionell von den Hexen, gefolgt von der Zunftführung mit Zunftmeister Dirk Friese, der eifrig die große Glocke schwang.

Zahlreiche Fackeln dabei

Die Teilnehmer am Umzug hatten zahlreiche Fackeln dabei, um das Geschehen wirkungsvoll zu beleuchten. Auf dem Marktplatz hatten sich wieder mehr Zuschauer eingefunden, denn hier folgte der zweite Teil des Spektakels: die Verbrennung des letzten Meckerers. Über dem lichterloh brennenden Holzhaufen wagten die Hexen ihre Sprünge, musikalisch begleitet von den Kapellen. Dieses Spektakel ist inzwischen weit über Furtwangern hinaus bekannt und wird auch bei Narrentreffen außerhalb Furtwangens vorgeführt.

Party geht weiter

Nach Umzug und Verbrennung ging es dann in der Stadt närrisch weiter. Dabei hatte sich durch die Wiedereröffnung des „Ochsen“ am Marktplatz die Situation bei den Gastwirtschaften etwas verbessert, dazu kam unter anderem auch ein Partyzelt auf dem Robert-Gerwig-Platz.