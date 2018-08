von SK

Der Verein Energiewende aus Furtwangen wird für das Wohnprojekt der Oekogeno GIW eG in der Baumannstraße 13 Wärme und Strom liefern.

Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) wird gemeinsam mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach dafür sorgen, dass die Energieversorgung besonders effizient und nachhaltig ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Um Projekte dieser Art umzusetzen, hat der Verein Energiewende eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, die Energiewende Bregtal UG, gegründet. Mit dieser hat die Oekogeno GIW einen Nutzungs- und Wärmelieferungsvertrag abgeschlossen. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit unserem Projekt nachhaltiges Wohnen zu ermöglichen“, so Joachim Bettinger, Vorstand der Oekogeno GIW eG. „Dazu gehört auch, dass das Gebäude wenig Energie verbraucht und die benötigte Wärme und der Strom so effizient wie möglich produziert werden. Mit dem Energiewende e.V. haben wir jetzt den optimalen Partner vor Ort gefunden, dem die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger genau so wichtig ist wie uns.“

Blockheizkraftwerk

In der Baumannstraße 13 werden ein Blockheizkraftwerk mit neun Kilowatt elektrischer und 20 Kilowatt thermischer Leistung und ein Gas-Brennwertkessel installiert. Das BHKW werde voraussichtlich 36 000 Kilowattstunden Strom jährlich produzieren. Außerdem wird ein Pufferspeicher mit einem Volumen von 6000 Litern eingebaut, um Wärme für den täglichen Warmwasserbedarf zu speichern. Ein BHKW sei besonders effizient, da es nicht nur Strom produziere, sondern auch die entstehende Wärme nutze. Dadurch müsse weniger Primärenergie eingesetzt werden und die CO2-Emissionen seien deutlich geringer als bei anderen Heizsystemen.

„Wir sehen die Anlage als Keimzelle für ein Nahwärmenetz in der Nachbarschaft“, sagt Felix Duffner, Vorstand des Vereins Energiewende und Geschäftsführer der Energiewende Bretgal UG. „BHKWs sind sehr flexibel und ermöglichen es, das Netz jederzeit zu erweitern. Wer an einer effizienten und nachhaltigen Energieversorgung interessiert ist, kann sich jederzeit bei uns melden. Wir prüfen dann, ob ein Anschluss an das Nahwärmenetz möglich ist.“

Photovoltaik-Anlage

Auf dem Dach der Baumannstraße wird außerdem eine Photovoltaik-Anlage mit zirka 30 Kilowatt peak (kWp) installiert, die etwa 24 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr liefert. Die Bewohner können im Rahmen eines Mieterstrommodells den im Haus erzeugten Solar- und BHKW-Strom direkt verbrauchen. Der zusätzlich benötigte Strom könne ebenfalls vom Verein Energiewende bezogen werden, der einen Bürgerstromtarif anbiete. Der Strom werde zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien produziert, heißt es in der Mitteilung. Der Einzug der Bewohner ist für Spätsommer 2019 geplant.

Über 3000 Anleger

Die Oekogeno eG ist nach eigenen Angaben eine der größten Bürgerbeteiligungs-Genossenschaften in Deutschland. Sie setze für ihre über 15 000 Mitglieder zukunftsweisende Projekte im Sinne einer solidarischen Gemeinwohlökonomie um. Dabei würden insbesondere nachhaltige ökologische und soziale Projekte und Initiativen gefördert und unterstützt. Außerdem würden eigene innovative Vorhaben entwickelt und umgesetzt. Die Mitglieder können sich an allen Projekten direkt beteiligen. In den vergangenen zehn Jahren hätten über 3000 Anleger rund zwölf Millionen Euro in der Genossenschaft angelegt. Die Wertschöpfung liege bei zirka 30 Millionen Euro. Das Projektvolumen habe sich 2016 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt und werde bis 2018 voraussichtlich 110 Millionen Euro betragen, heißt es in einer Mitteilung.

Die Oekogeno eG hat für die Realisierung des Wohnprojekts Baumannstraße 13 eine eigene Genossenschaft, die Oekogeno GIW eG, initiiert. Sie hat das Grundstück gekauft, ist Bauherrin, Eigentümerin sowie Betreiberin der Immobilie. Sie hält die Wohnungen im Bestand und vermietet diese (per Nutzungsvertrag) an die Genossenschaftsmitglieder. Ziel sei es, den Bewohnern eine weitgehende Selbstverwaltung und -organisation zu ermöglichen.

Informationen im Internet:

http://www.oekogeno.de/giw-wohnenwww.energiewende-ev.de

http://www.energiewende-ug.de

