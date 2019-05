von SK

Auch in diesem Jahr eröffnet der Musikverein Katzensteig die Zeltfestsaison im oberen Bregtal. Am Samstag, 18. Mai, ab 16 Uhr geht es für die Musiker gleich selbst auf der Bühne los. Es ist schon Tradition, dass der Verein seine Gäste musikalisch begrüßt. Als Höhepunkt des Festes gilt der Auftritt der Partyband „Hautnah“ am Samstagabend.

Schon im vergangenen Jahr riss die Band die Zuhörer mit. Von Party- und Rock-Hits, Schlager und Oldies bis hin zu Volksmusik ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Und wenn die Gäste dazu noch die Tanzfläche füllen, dürfte beste Partystimmung im Festzelt unterhalb der Piuskapelle garantiert sein. Einlass ist um 19 Uhr für Gäste ab 16 Jahren. Der Eintritt kostet acht Euro. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Blasmusik. Traditionell und modern werden die verschiedenen Kapellen die vielseitigen Facetten der Blasmusik zu Gehör bringen. Zum Frühschoppenkonzert ist der Musikverein Wasenweiler zu Gast. Nach dem Mittagstisch wird die Stadtkapelle Fridingen aufspielen, und ab 17 Uhr sorgt die Trachtenkapelle Gremmelsbach für eine Unterhaltung.

Mit Hubschrauber in die Luft

Wer den Schwarzwald einmal von oben sehen möchte, hat hierzu im Katzensteig die einmalige Gelegenheit. Von 12.30 bis 19 Uhr bietet Heli-Breisgau Rundflüge ab dem Schulhaus Katzensteig an.

Am Montag sind ab 16 Uhr alle zu einer gemütlichen Hockete mit Handwerkervesper eingeladen. Ab 17.30 Uhr wird die sechsköpfige Gauditruppe Luft & Blech jede Menge fetzige Blasmusik zum Besten geben und für Stimmung sorgen. Zwischendurch werden um zirka 19 Uhr die reichhaltigen Tombolapreise verlost.