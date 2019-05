von Stefan Heimpel

Durchweg zufrieden war der Musikverein Katzensteig mit dem Auftakt seines Musikfestes bei der Piuskapelle. Sowohl am Samstagabend als auch den ganzen Sonntag über war das Festzelt gut besucht.

Am Montag ging das Fest mit einem Handwerkervesper weiter. Samstag und Sonntag seien „super“ gelaufen, freute sich Martina Spath, die Vorsitzende des Musikvereins. Einmal mehr hat sich auch die Verlegung des Festes von den Sommerferien in den Frühsommer bewährt, da man hier deutlich weniger Probleme hat, genügend Helfer zu finden. Denn es seien immerhin rund 100 Helfer, die über die drei Tage benötigt werden, erläuterte Martina Spath. Dazu gehören die Musiker selbst und ihre Partner. Eifrig dabei sind aber auch die passiven Mitglieder. Und nicht zuletzt hält auch der ganze Katzensteig zusammen, wenn ein Katzensteiger Verein sein Fest feiert.

Keine Hubschrauberflüge

Glück hatte der Verein mit dem Wetter, das trotz unsicherer Lage keinen negativen Einfluss auf das Festgeschehen hatte. Lediglich die geplanten Hubschrauber-Rundflüge mussten wegen drohender Schauer abgesagt werden. Den Auftakt bildete traditionell das Konzert des Musikvereins Katzensteig selbst am Samstagnachmittag. Unter Leitung von Monika Mai unterhielten die Musiker die Gäste im Festzelt.

Ein volles Zelt hatte man schließlich am Samstagabend bei der Partyband Hautnah. Bereits zum dritten Mal war diese Gruppe zu Gast im Katzensteig und hat hier offensichtlich schon eine richtige Fangemeinde. Zu hören ist die Band jedes Jahr im Frühling und im Herbst in den Festzelten auf dem Cannstatter Wasen und bei anderen großen Volksfesten. Der Musikverein Katzensteig sei stolz, ein solch attraktives Programm bieten zu können, so Martina Spath. Entsprechend gut war am Samstagabend die Stimmung im Festzelt.

Am Sonntag stand Blasmusik auf dem Programm. Dabei ist es sowohl für die Besucher als auch für die Musiker des Vereins immer interessant, wenn Kapellen auch von weiter her zu Gast sind wie der Musikverein Wasenweiler oder die Stadtkapelle Fridingen. Aus der näheren Umgebung kam die Trachtenkapelle Gremmelsbach.

Gegenbesuche geplant

Der Musikverein Katzensteig wird beim Gegenbesuch für Wasenweiler bei den Ihringer Weintagen aufspielen und dann im Herbst beim Oktoberfest in Fridingen. Nicht fehlen darf auch das Konzert der Katzensteiger beim Waldfest auf der Staude in Gremmelsbach.

Den ganzen Sonntag über war bis zum Verklingen des letzten Tones das Festzelt voll besetzt. Entsprechend viel zu tun hatten die Helfer, um die Gäste mit Speis und Trank zu versorgen. Dank der regen Nachfrage mussten auch schon die Vorräte für den Montag angegriffen werden, sodass noch einmal nachgeordert werden musste. Auch die Backöfen mussten am Montag noch einmal aufgeheizt werden, um den Besuchern am Montag noch eine reichhaltige Kuchentheke präsentieren zu können. Zum Abschluss gab es noch das beliebte Handwerkervesper mit der Verlosung der Tombolapreise.