von Stefan Heimpel

Zufrieden zeigte sich Vorsitzender Alexander Kemmerle mit dem Spausik-Fest des Schönenbacher Musikvereins. An allen drei Tagen herrschte reger Betrieb. Besonders gut kamen am Samstag der Blasmusik-Abend und am Montag das Handwerkervesper an.

Sehr zufrieden war Vorsitzender Alexander Kemmerle vom Musikverein Schönenbach, der hier gerade ein Handwerkervesper serviert, mit dem Verlauf des Spausik-Festes | Bild: Stefan Heimpel

Sehr zufrieden äußerte sich Kemmerle zum Samstagabend. Bereits zum dritten Mal hat der Musikverein hier auf das Engagement von Unterhaltungskapellen verzichtet und stattdessen befreundete Musikvereine eingeladen. Zu Gast waren an diesem Abend die Musikkapellen aus Aasen, Zimmerholz bei Engen, Kommingen und Urach. Es war dies wieder ein unterhaltsamer und interessanter Austausch mit Musikern aus anderen Kapellen und auch aus anderen Blasmusikverbänden.

Spielfreudige Gäste

Das Festzelt war an diesem Abend auch sehr gut gefüllt und die Stimmung war hervorragend, auch als dann im zweiten Teil des Abends ein DJ für die Unterhaltung sorgte. Nicht zuletzt spielte auch das Wetter das ganze Wochenende über mit. Im Gegenzug lernt der Musikverein Schönenbach bei seinem Gegenbesuchen auch wieder ganz andere Regionen und besondere Feste kennen, wie das Hopfenfest in Achdorf. Der dortige Musikverein war am Sonntagnachmittag auf dem Spausik-Fest in Schönenbach zu Gast. Über Mittag sorgte der Musikverein Kirchen-Hausen für ein vielfältiges Programm. Auch das Mittagessen mit Schäufele und Kartoffelsalat war wieder gefragt.

Reichhaltiges Vesper lockt

Allerdings war der Sonntag nach Einschätzung von Alexander Kemmerle zwar gut besucht, die Höhepunkte seien aber eindeutig der Samstagabend und das Handwerkervesper am Montag gewesen. Dieses vor einigen Jahren eingeführte zusätzliche Angebot kommt bei den Besuchern immer sehr gut an. Nicht zuletzt ist es das reichhaltige Vesper, das als Magnet wirkt. Dazu gehört auch die musikalische Unterhaltung. In diesem Jahr waren „Die vier luschdige Drei & Band“ zu Gast und sorgten für viel Stimmung im gut besetzten Festzelt.

Erlös wichtig für Vereinsarbeit

Auch eine Tombola wurde verlost. Den ersten Preis (250 Euro) gewann Christoph Mark, eine AMS-Uhr ging an Sebastian Storz aus Schönwald und ein Furtwanger City-Gutschein an Franziska Kirner aus Gütenbach. Alexander Kemmerle bestätigte, dass er sich bei diesem Fest immer auf die tatkräftige Unterstützung seiner Vereinskollegen verlassen könne, auch wenn sie an diesen drei Tagen kräftig gefordert seien. Die Einnahmen aus einem solchen Fest seien, ebenso wie aus der Bewirtung des Nachtumzugs, aber wesentlich, um die Vereinsarbeit, bis hin zur Beschaffung von Instrumenten, finanzieren zu können.