von Siegfried Kouba

„Furtwangen Klassik“ hieß es in der Furtwanger Festhalle. Möglich wurde das erfreulich gut besuchte Kammerkonzert im Rahmen des St. Georgener Bergstadtsommers durch die Horst-Siedle-Stiftung und die Stadt Furtwangen. Der Gipfel war die Zugabe.

Das berühmte Adagio aus Mozarts A-Dur-Klarinettenkonzert war eine Sensation. Bestens disponiert waren der Solist Dirk Altmann und das Ensemble mit den Geigerinnen Gesa Jenne-Dönneweg und Katharina Kefer, Natascha Stromer (Viola), Karsten Dönneweg (Cello) und Peter Pudil (Kontrabass). Die Wiedergabe war mit jenem Sentiment ausgestattet, dass dem Zuhörer selige Schauer über den Rücken liefen. Es war Musik im Sinne Beethovens, die vom Herzen zum Herzen ging.

Neben anderen Stücken beim Klassik-Konzert in Furtwangen erfährt Chopins Klavierkonzert in e-Moll eine wertvolle Wiedergabe. Am Piano lässt Hsiao-Yen Chen keine Wünsche offen, adäquat begleitet durch die Streicher des Bergstadtsommers. | Bild: Siegfried Kouba

Altmann eröffnete das Konzert mit Kollege Hanno Dönneweg, einem Fagottisten auf Augenhöhe. Beide sind gewandte, technisch versierte und auf hoher Interpretationsebene angesiedelte Bläser, die Francis Poulencs Sonate in schillernden Farben des Allegro tristamente, der melancholischen Romanza und des feurig-bewegten Finales umsetzten. Die beiden ergänzten sich trefflich, bewiesen auch durch Beethovens Duo (WoO 27/I), das noch nahe bei Mozart und Haydn war, einen heiteren Schluss-Satz bot und mit dem elegisch-kantablen Larghetto punktete.

Kammermusikalische Kostbarkeit

Qualität wurde selbstredend auch beim C-Dur-Fagottkonzert von Antonio Vivaldi geboten. Gefallen konnte der elegante, fein näselnd-singende Ton des Fagotts. Beachtlich rasch erklang der Kopfsatz, wurde das Largo zur kammermusikalischen Kostbarkeit und sendete das Minuetto reich verzierte, mediterran-barocke Impulse. Die Solistenparade setzte Gesa Jenne-Dönneweg mit anspruchsvollen Bach-Sätzen fort. Mit voll klingender Violine, kernigen Doppelgriffen, eleganten Saitenwechseln und guter Intonation erklangen die Gavotte in Rondoform (BWV 1006) und das meditative zwei-bis dreistimmige Andante (BWV 1003).

Pianistische Träume verwirklicht

Last but not least: Hsiao-Yen Chen. Sie verwirklichte pianistische Träume, überzeugte mit bester Koordination von linker und rechter Hand, konnte markante Akkorde setzen, beherrschte perlende Läufe, bediente perfekt die Pedale und sorgte für differenzierte Dynamik bei Chopins kompakten e-Moll-Konzert. Angenehm war die Gestaltung der Themen.

Vermittelt wurde romantische Nocturne-Stimmung und tänzerisch ging es dem Höhepunkt des Finales zu. Das reduzierte Orchester ließ nichts missen. Das Solo-Scherzo Chopins Op. 31/II verdiente den Titel. Man hätte streckenweise eine Nadel fallen hören können, so feierlich erstarrt war das Publikum. Zum geschliffenen Diamanten schließlich gestalteten die Streicher Mozarts „Kleine Nachtmusik“. Die Zuhörer reagierten ausschließlich positiv auf das Konzert.