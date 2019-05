von Christa Hajek

Passend zur aktuellen Ausstellung über Kunst und Handwerk hatte der Furtwanger Geschichts- und Heimatverein zum internationalen Museumstag ins Museumsgasthaus Arche eingeladen. Susanne Ender aus Furtwangen zeigte an Spinnrad und Haspel, wie Wolle verarbeitet wird. Die Kunst des Strohflechtens präsentierte Barbara Ruf aus Schonach.

Sehr interessiertes Publikum

Beide fanden ein zwar nicht allzu zahlreiches, aber sehr interessiertes Publikum, dem sie viele Fragen zu beantworten hatten.

Bei Kaffee und Kuchen konnten sich die Besucher im Gastraum stärken. Die Wolle ihrer eigenen Schafe verarbeitet Susanne Ender. Während sie am Spinnrad sitzt und die Wolle zu einem gleichmäßigen Faden spinnt, erzählt sie, wie die Wolle zunächst gewaschen und damit vom größten Teil vom Fett befreit wird.

Teppiche und Pullover

Sie webt die Schafwolle zum Beispiel zu Teppichen oder strickt daraus warme Pullover. Ihre Schafe sind weiß und braun, sie verarbeitet die Wolle in den Naturfarben. Aber ebenso könne man das Material einfärben, versichert sie.

Warm und federleicht

Auch zum Filzen eignet sich die Schafwolle, wie Susanne Ender an Beispielen zeigt: Filzschuhe, Hüte oder eine Katzenhöhle. Besonders bewundert wird eine Stola aus Wolle-Seide-Gemisch, federleicht, trotzdem mollig warm.

Daheim hat Barbara Ruf sorgsam geschnittene Strohhalme bereits eingeweicht, denn zum Flechten muss das Stroh feucht sein. Nicht jeder Strohhalm eignet sich.

Nicht jedes Stroh eignet sich

Barbara Ruf erläutert, dass spezielle Sorten angebaut wurden, auf kargen Böden, damit die brauchbaren Stücke zwischen den Knoten möglichst lang wuchsen. Im Schwarzwald wurde vor allem Roggenstroh geflochten. Man muss es übrigens mit der Sichel schneiden, darf es nicht ganz ausreifen lassen, so bleibt es geschmeidiger.

Früher mussten Kinder flechten

Sie zeigt, wie man die Halme mit einem Halmteiler in fünf oder sieben Teile schneidet und welche kunstvollen Borten man so flechten kann. Gefärbt wurde das Stroh teils vor dem Flechten, teils die fertigen Gegenstände. In früheren Zeiten mussten vielfach auch die Kinder helfen, denn „Kinderhände waren sehr gefragt, wenn es um feine Flechtarbeiten ging“.

Strohflechterei in Ausstellung

Furtwangen war eines der Zentren der Schwarzwälder Strohflechterei, Erzeugnisse kann man bis heute bewundern: die verschiedenen Strohhüte – am bekanntesten der Gutacher Bollenhut – aber auch kunstvoll gestaltete Taschen. Erzeugnisse der Schwarzwälder Strohflechterei sind in der derzeitigen Ausstellung des Geschichts- und Heimatvereins zu bewundern.