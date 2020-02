von Christa Hajek

Durchweg gut besucht waren die Veranstaltungen, die der Furtwanger Geschichts- und Heimatverein im vergangenen Jahr anbot. Bei der Hauptversammlung im Museumsgasthaus Arche betonte Vorsitzender Gerhard Buchmann allerdings, dass weitere ehrenamtliche Helfer gesucht werden, um das große Arbeitspensum zu bewältigen. Zwei besonders aktive Mitglieder, Gisela Hoch und Johann Hug, „fehlen an allen Enden und Ecken“, beide mussten aus Alters- und Gesundheitsgründen ihre Vereinsarbeit einstellen. Gerhard Buchmann dankte den vielen Helfern, ohne die das Museumsgasthaus Arche gar nicht zu betreiben wäre. Sehr gut besucht waren die Frühschoppen mit durchschnittlich 30 bis 35 Besuchern.

Frühschoppen kommen an

Einen Rückblick auf den Museumsbetrieb hielt die Museumsleiterin Elke Schön. Im vergangenen Jahr wurden knapp 1300 Besucher gezählt. Schulklassen, Kindergärten und Vereine kamen 47 Mal, auch einige Trauungen fanden in der Arche statt. Freia Herrmann gastierte, die 90-Jährige wusste eine Fülle von Geschichten aus alten Zeiten zu erzählen. Elke Schön will sich ganz auf den Museumsbetrieb konzentrieren, die Organisation des Gastronomiebetriebs wird Kassiererin Doris Kulke übernehmen. 24 Mal hatte Gerhard Dilger Schriften des Vereins verschickt, 80 Prozent davon entfielen auf Julia Heineckes Hirtenbuben-Roman. Sorgen bereiten dem Verein die drastisch gestiegenen Portokosten.

Digitale Baustelle

Eine „digitale Baustelle“ habe der Geschichts- und Heimatverein, räumte Clemens Jesenitschnig ein. Die Webseite werde derzeit neu gestaltet und voraussichtlich zur Sommerausstellung starten. Die 70 Orchestrion-Rollen für das elektrische Klavier sind reparaturbedürftig. Doris Kulke hatte nach längerer Suche eine Firma gefunden, die die Rollen repariert und kopiert, die Kosten werden bei rund 9000 Euro liegen. Die Spendenaktion brachte bisher knapp 1200 Euro ein. Doris Kulke verlas auch den Kassenbericht, der zwar ein Defizit auswies, aber immer noch ein beruhigendes Guthaben des Vereins.

Gewählt und geehrt

Die Ergänzungswahlen bestätigten Ludger Beckmann als zweiten Vorsitzenden. Er hatte das Amt nach dem Rückzug von Gisela Scherer kommissarisch verwaltet. Harry Kunte wurde zum Beisitzer gewählt. Vorsitzender Gerhard Buchmann ernannte Horst Mairon und Johann Hug zu Ehrenmitgliedern des Vereins. Seit 40 Jahren Mitglied sind Rainer Bischoff, Egon Bücheler, Maria Ganter, Freia Herrmann, Bernhard Uttenweiler und Rolf Hug. Ihr 25-jähriges Vereinsjubiläum hatten Wilfried Dold und Hanjo Herzog.

Sommerausstellung

Ab Sonntag, 8. März, ist die Sommerausstellung „Kindheit und Jugend in Furtwangen“ zu besichtigen. Sie dauert bis zum 25. Oktober. Am 18. April hält Ronald Holzmann seinen Vortrag über Johann Peter Hebel. Am 3. Mai findet das Maisingen statt, am 2. August steht das Heidelbeerfest an. Am 8. Oktober hält Harry Kunte einen Vortrag über die Linachtalsperre. Am 8. November startet die Winterausstellung mit Werken Furtwanger Künstler.