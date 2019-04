von Jürgen Liebau

Seit etlichen Monaten befindet sich auf dem Gelände neben dem ehemaligen Sonnenstudio in der Furtwanger Bregstraße ein Müllhaufen. Ausgediente Sonnenbänke und anderer Schrott sind dort aufgehäuft und es sieht nicht so aus, als wenn diese Abfälle irgend jemand in absehbarer Zeit entsorgen wolle. CDU-Fraktionssprecher Thomas Riesle beklagte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates diesen Anblick. „Hunderte Autos fahren dort täglich vorbei“, sagte er. Das sei keine Werbung für Furtwangen. Er bat die Stadtverwaltung, einzuschreiten.

"Die Hände gebunden"

Bürgermeister Josef Herdner meinte, dass es grundsätzlich schwierig sei, dagegen vorzugehen. „Es handelt sich um ein Privatgrundstück, da sind uns die Hände gebunden“, sagte er. Solange von dem Müllhaufen keine Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe, könne man nichts machen.

Suche nach Schadstoffen

Doch genau das wolle die Stadt nun untersuchen. „Da sind ein paar Rohre dabei, die könnten Schadstoffe enthalten“, so Herdner. Wenn sich das bewahrheitet, könnte die Stadtverwaltung den Eigentümer anweisen, umgehend eine sachgerechte Entsorgung durchzuführen.