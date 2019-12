von Stefan Heimpel

„Biken für krebskranke Kinder“ ist seit dem Beginn 1997 ein zentrales Motto beim Schwarzwald Bikemarathon, der großen Sportveranstaltungen in und um Furtwangen. Jedes Jahr geht ein Teil der Startgelder direkt als Spende an die Rehaklinik Katharinenhöhe. In diesem Jahr waren es wieder 8275 Euro, die Vertreter des Vorstands des Bikemarathonvereins an Klinikleiter Stephan Maier übergeben konnten.

Inzwischen summieren sich diese Spenden der vergangenen 22 Jahre auf die stolze Summe von 137 035 Euro. Bürgermeister Josef Herdner als Vorsitzender des Vereins betont, dass insgesamt 1858 Teilnehmer in diesem Jahr gestartet waren, davon allein 232 beim Kids Cup.

Ein Biker spendet komplettes Startgeld

Die 1626 Teilnehmer am eigentlichen Marathon ergaben eine Spendensumme von 8130 Euro. Ein Teilnehmer, der krankheitshalber nicht teilnehmen konnte, spendete sein Startgeld komplett der Katharinenhöhe.

Ebenso gab es 2019 drei weitere Fahrer, die ihr Preisgeld von insgesamt 100 Euro in den Spendentopf warfen, sodass nun die Gesamtsumme von 8275 Euro zusammen kam.

Teilnahme gut trotz schlechtem Wetter

Wenn man bedenkt, dass das Wetter in diesem Jahr nicht optimal war, sei man mit der Teilnehmerzahl doch sehr zufrieden. Bürgermeister Josef Herdner dankte deshalb allen Helfern, Vereinen, Grundstücksbesitzer und Sponsoren für die Unterstützung bei diesem Riesen-Ereignis.

Alles sei sehr flüssig abgelaufen. Klinikleiter Stephan Maier betonte, dass die Organisation des Rennens wieder optimal gelaufen sei, auch die Stimmung war wieder bestens.

Lebhafte Kulisse an der Katharinenhöhe

Besonders positiv, so Bürgermeister Herdner, sei dabei die gute und lebhafte Kulisse direkt an der Katharinenhöhe, an der sich alle Fahrer der verschiedenen Strecken treffen und hier jubelnd gefeiert werden. Das sei gleichermaßen ein besonders Erlebnis für die Patienten der Klinik wie für die Biker.

Auch Klinikleiter Stephan Maier bestätigte, dass die Passage an der Klinik immer etwas Besonderes sei, nicht zuletzt durch Ansager Hans-Peter Pohl. Der ehemalige Olympiasieger der Nordischen Kombination nennt tatsächlich jeden Teilnehmer namentlich.

Alle ziehen an einem Strang

Auch Stephan Maier zeigte sich beeindruckt, wie viele Helfer hier an einem Strang ziehen. Nur dadurch sei eine solche Veranstaltung möglich. Schließlich dankte Bürgermeister Josef Herdner noch ausdrücklich Geschäftsführerin Christine Dorer, die an dieser Spendenübergabe nicht teilnehmen konnte. Ihr Einsatz das ganze Jahr über für den Bikemarathon sei beispielhaft.

Anbau für Physiotherapie kommt 2020

Die Spende aus dem Schwarzwald Bikemarathon wird wieder im Bereich der Physiotherapie verwendet. Hier werden Trainingsgeräte durch neue und modernere Geräte ersetzt. Aktuell sind diese noch in den bestehenden Fitnessräumen, doch geplant ist ein Anbau, um den Fitnessbereich und die ganze Physiotherapie sinnvoll unterzubringen.

Klinikleiter Stephan Maier hofft, dass im kommenden Jahr mit dem Bau begonnen werden kann. Voraussetzung dafür sind aber nicht zuletzt auch entsprechende weitere Spenden, um dies zu finanzieren.