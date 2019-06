Um die seit Jahrzehnten bekannte Beratungsqualität bei den Sparkassen-Versicherungen in Furtwangen auch in Zukunft sicherzustellen zu können, hat die Bezirksdirektion Hans-Dieter Lauble mit Sitz in St. Georgen die Filiale in Furtwangen in der Wilhelmstraße von Grund auf saniert und neu gestaltet. Am Donnerstag, 27. Juni, werden diese neuen Büroräume offiziell mit einem Tag der offenen Tür von 16 bis 19 Uhr den Kunden der Versicherung und allen anderen Interessierten vorgestellt.

„Lassen Sie sich bei einem Glas Sekt von unserem Team die neuen Räumlichkeiten zeigen“, so der Geschäftsführer der Bezirksdirektion, Hans-Dieter Lauble. Dem festlichen Anlass angemessen werden auch junge Musiker der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen für musikalische Unterhaltung sorgen. Und auch für die Kinder gibt es Angebote mit Spiel und Spaß und frischem Popcorn.

Seit 1981 leitet Hans-Dieter Lauble die Bezirksdirektion in St. Georgen. Im Jahr 2010 übernahm er dann auch die Betreuung der Kunden der SV-Versicherung in Furtwangen und Umgebung, nachdem der bisherige Ansprechpartner Wilhelm Rapp in Ruhestand ging. Seit 2000 war die SV Versicherung in dem neuen Gebäude in der Wilhelmstraße untergebracht, anfangs zusammen mit einer Filiale der Sparkasse Furtwangen. Diese wurde dann zuerst einmal noch in eine automatische Filiale mit zusätzlicher Kunden-Beratung umgewandelt, bevor sich dann die Sparkasse ganz zurückzog.

Dadurch hatte Hans-Dieter Lauble die Möglichkeit, nun die Räumlichkeiten entsprechend umzugestalten. Gerade der Eingangsbereich bekam ein neues und deutlich ansprechenderes Gesicht. Die Büroleiterin der Furtwanger Filiale, Birgit Kramer, kann nun wesentlich besser die Kunden beim Besuch der Filiale ansprechen und beraten. Besonders interessant ist hier gleich im Eingangsbereich ein Schnellberaterplatz, an dem den Kunden dank auch hier installierter moderner Technik gleich erste Informationen gegeben werden können. Daneben gibt es aber auch noch für die Mitarbeiter der Agentur, die aus insgesamt 13 Versicherungsfachleuten besteht, drei großzügige Beratungsräume. Damit wird nicht zuletzt auch die Diskretion bei entsprechenden Beratungsgesprächen sichergestellt. (sh)

Filiale online

Nicht zuletzt ist die neu gestaltete Filiale der Sparkassenversicherung Lauble in Furtwangen aufgrund entsprechender digitaler Ausstattung darauf ausgelegt, auch die modernen Möglichkeiten der Beratung zu nutzen.

Allein schon für die komplexe Analyse der finanziellen Gegebenheiten der Kunden, ganz unabhängig von einer Beratung oder einem Vertragsabschluss, sind hier die entsprechenden Informationen online abrufbar. Bis zur Videokonferenz und der Onlineberatung der Kunden zu Hause ist bei der SV-Versicherung nun alles möglich.

Das Team bei Facebook:

https://www.facebook.com/SV-Team-H-D-Lauble-GmbH-2404193879825555/