von Peter Fehrenbach

Der Verein Hilfe nach Tschernobyl aus Vöhrenbach organisiert seit mehr als 14 Jahren jeden Sommer für Schulkinder aus der Region Tschernobyl eine dreiwöchige Erholungsreise in den Schwarzwald.

Viele Menschen, Firmen und vor allem Vereine aus der ganzen Bregtalregion engagieren sich bei dieser Aktion, wie zum Beispiel jedes Jahr auch der Modelleisenbahnclub Oberes Bregtal. Der Verein hieß dieser Tage in seinen Clubräumen in der Friedrichschule Furtwangen die Kinder und deren Betreuerinnen wieder willkommen. Nach einer kurzen Begrüßung wurden den Kindern die Clubräume und hauptsächlich die verschiedenen Modellbahnen gezeigt und vorgeführt. Die H0-Modellbahn befindet sich derzeit noch im Aufbau, so dass das Hauptaugenmerk der Gäste auf die Spur-1-Modellbahnanlage gerichtet war.

Detailreiche Ausstattung

Die Vereinsräume des Modelleisenbahnclubs Oberes Bregtal beherbergen mehrere Anlagen verschiedener Größe. | Bild: MECOB

Hier bestaunten die Mädchen und Buben die großen im Maßstab 1:32 dampfenden und pfeifenden Dampfloks und weitere schöne Zuggarnituren. Aber auch die detailreiche Ausgestaltung am und neben dem Bahndamm wurde mit freudigen Augen genau begutachtet. Jury, ein aufgeweckter Junge, stellte mit Bedauern fest, dass es in Weißrussland Anbieter und Geschäfte mit Modelleisenbahnen so gut wie nicht gebe und dieses Hobby eigentlich unbekannt sei.

Waffeln und Getränke für Kinder

Nach vielen Eindrücken und Beobachtungen wurde den 21 Kindern und deren Begleiterinnen vom Küchen- und Speiseteam des Modelleisenbahnvereins eine kulinarische Stärkung in Form von selbstgebackenen Waffeln und Getränken angeboten. Nach einigen erlebnisreichen Stunden hieß es dann Abschied nehmen und die Kinder wurden mit dem Bus zurück zu ihren Gasteltern gebracht.

Modelleisenbahner werden glänzende Augen vermissen

Wie bekannt ist dies der letzte Besuch der Kindergruppe aus Weißrussland. Schade, findet auch der Modelleisenbahnclub, denn es sei immer wieder schön zu sehen gewesen, wie die Kinder und Jugendlichen mit glänzenden Augen einen Tag lang den fahrenden Modellzügen zusahen und so die Probleme und Umstände ihrer fernen Heimat vergessen konnten, so die Verantwortlichen.