von Stefan Heimpel

Auch in diesem Dezember fand das Jahreskonzert der Musikkapelle Gütenbach in der Pfarrkirche St. Katharina statt, da die Festhalle wegen der Sanierung nicht nutzbar ist. Die Kirche war wieder sehr gut besetzt und viel Applaus belohnte sowohl die Musikkapelle selbst wie auch die Bläserjugend für ihre Darbietungen.

Premiere

Seit fünf Jahren kooperieren die Nachwuchsmusiker in Gütenbach und Schönenbach. So bildete auch in diesem Jahr der Auftritt der gemeinsamen Bläserjugend den Auftakt des Jahreskonzertes. Erst eine Woche zuvor hatte die Bläserjugend auch das Konzert des Musikvereins Schönenbach eröffnet – Premiere für den neuen Leiter der Bläserjugend Florian Brüser.

Von New York bis Brasilien

Der Name des erste Musikstückes „Birdland“ war sozusagen Programm, denn so hieß ein Jazzclub in New York, der diesem jazzigen Musikstück den Namen gab. Mit „Hello“ hat dann 2015 Adele internationale Erfolge gefeiert. Ein weithin bekannter Samba folgte: „Brazil“ ist ein seit 80 Jahren beliebtes Musikstück, das als Filmmusik bei Walt Disney sogar für den Oscar nominiert war.

Gütenbach In Gütenbach sind Aktenordner bald passé Das könnte Sie auch interessieren

Die Jungmusiker präsentierten diese bekannten und beliebten Stücke mit viel Schwung und erhielten dafür auch reichlichen Applaus, so das sie sich beim Publikum dann auch noch mit einer Zugabe bedankten.

Die gemeinsame Bläserjugend aus Gütenbach und Schönenbach eröffnet das Konzert. | Bild: Stefan Heimpel

Bei der Musikkapelle gab es dann gleich verschiedene Ansager, denn verschiedene aktive Musiker stellten das jeweilige Stück auch mit ihrer ganz persönlichen Eindrücken vor. Dirigent Andreas Rösch, der im vergangenen Jahr die Leitung der Musikkapelle übernommen hatte, hatte hier ganz unterschiedliche Titel zu einem abwechslungsreichen Programm zusammengestellt. Immer wieder waren es Werke, die auch die Fantasie der Zuhörer anregen konnten und sollten.

Von Ägypten bis Tasmanien

Das begann gleich mit „Adventure“, wo man sich in einen Abenteuerfilm versetzt fühlen konnte. Genauso konnte man sich die verschiedenen Szenen einer Zugfahrt zur Zeit des wilden Westens durch „Oregon“ vorstellen oder dann ein Spaziergang durch New York bei „Downtown Divertimento“. Eindrucksstark auch die Reise durch das mystische Ägypten, die von dem gleichen Komponisten stammte wie der „Persische Markt“. Es folgte eine Reise zu den großen Gletschern als den „Schmelzenden Riesen“, die den Klimawandel musikalisch thematisierten. Mit einem Konzertmarsch wurde der Kapitän Abel Tasman gewürdigt, der unter anderem Neuseeland entdeckt hat.

Furtwangen Beim Christkindlmarkt hat die Glühweintasse Premiere – So kommt sie bei den Besuchern an Das könnte Sie auch interessieren

Einen ganz anderen Charakter hatte dann das von Siegfried Fietz vertonte Gedicht „Von guten Mächten“. Und schließlich gab es auch noch eine aus bekannten traditionellen Marienliedern zusammengestellte Polka, eine Komposition, die nach Worten der Ansagerin auch in der Musikkapelle umstritten war.

Ruhestand und Neueinstieg

Das Konzert war auch der passende Rahmen, um mit Gabriele und Tobias Scherzinger zwei verdiente Musiker nach vielen Jahren aktiven Musizierens in den musikalischen Ruhestand zu verabschieden. Ein besonderer Dank galt ihnen dabei auch für das langjährige Engagement unter anderem im Vorstand oder der Jugendausbildung. Gleichzeitig konnten drei Nachwuchsmusiker im Orchester begrüßt werden, für die dieser Abend die Konzert-Premiere war. Am Ende des Konzertes gab es darüber hinaus einen Dank an die Aushilfen, die mit ihren Instrumenten das Orchester wesentlich verstärkt hatten.

Gütenbach Schon gewusst? Das sind die wichtigsten Pflichten beim Räumen und Streuen Das könnte Sie auch interessieren

Mit viel Applaus bedankten sich die Zuhörer bei dem Orchester für die musikalische Darbietung, das dann zum Abschluss noch einmal eine Zugabe bot. Anschließend waren die Konzertbesucher in den Pfarrsaal zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen.