von Stefan Heimpel

Furtwangen – Die Festhalle bis auf den letzten Platz besetzt, hervorragende Stimmung und ein Programm, bei dem es mehr als drei Stunden lang Schlag auf Schlag ging: einmal mehr war der Turnerball des Furtwanger Turnvereins 1872 ein Höhepunkt der Furtwanger Fasnet.

Auch Zunftmeister Dirk Friese hob hervor, dass der Ball des Turnvereins alle zwei Jahre eine wichtige Bereicherung sei. Begrüßt wurden die Besucher im Saal durch den Vorsitzenden des Turnvereins Roland Loos, der sich über die "bis auf den letzten Platz besetzten Halle“ freute. Ein besonderer Gruß galt hier dem „Rekord-Vorstand“ Otto Weißer und seiner Ehefrau Elisabeth, die in den letzten Jahrzehnten allein 22 Turnerbälle organisiert hatten.

Carmen Puchinger und Timo Maday kommentieren die Reise rund um die Welt. | Bild: Heimpel

Der Turnverein lud dabei die Zuschauer im Saal zu einer kleinen Weltreise ein, wobei allein schon die Führung durch das Programm ein gelungener Programmpunkt war, der immer wieder für Begeisterung im Saal sorgte: Carmen Puchinger als Schwarzwaldmädle, das erstmals weiter reist als nur in den Katzensteig, und der welterfahrene Hamburger Timo Maday erlebten hier eine Flugreise rund um die Welt. Mit ihren Sprüchen und Kommentaren sorgte Carmen Puchinger immer wieder für viel Heiterkeit, Timo Maday wiederum begeisterte den Saal mit einem perfekt in Plattdeutsch dargebotenen Schlager „An de Eck steiht’n Jung mit’n Tüddelband“, und das Publikum sang begeistert mit beim Refrain „Äppel wüllt wi klaun“.

Die Tanzgruppe Dance Devilz entführt die zahlreichen Besucher des Turnerballs in den Weltraum. Die Vorführungen in der Furtwanger Festhalle stoßen auf große Begeisterung. Bilder: Stefan Heimpel | Bild: Stefan Heimpel

Wie könnte es beim Turnverein Furtwangen anders sein: sowohl verschiedene Tanzdarbietungen als auch akrobatisches Können auf dem Boden und an den Geräten bestimmten das Programm. Etwas anderes war noch eine Nummer mit Andrea Klausmann und Hans Bausch, die mit närrisch veränderten Liedern, natürlich auch wieder unter viel Beteiligung des begeisterten Publikums, ebenfalls eine kleine Weltreise schilderten.

Tanz und Musik spielen schon seit vielen Jahren eine große Rolle beim Furtwanger Turnverein, nicht zuletzt seit Simone Puchinger verschiedene Tanzgruppen leitet und hier überall große Erfolge feiert. Eine spezielle Form des Tanzes, den Zumba, boten die Bienen von Ute Beitlich. Und noch eine besondere Tanzgruppe war zu Gast: das Männerballett der Hexen demonstrierte ebenfalls, wie man die Gymnastik auf dem Mini-Trampolin mit Tanz kombinieren kann. Mit dieser schweißtreibenden Nummer haben die Hexen-Männer schon mehrfach für Begeisterung gesorgt.

Und dann waren es natürlich die verschiedenen Tanzgruppen des Turnvereins, die jeweils mit ihren Tänzen die Stationen dieser Weltreise darstellten. Das begann gleich im Furtwanger Bürgerbüro mit dem Tanz „Auf dem Amt“ für den Passantrag des reisenden Schwarzwaldmädles der Ballettgruppe. Beim Halt in Florida präsentierte sich die Tanzgruppe „One2Step“ als bei Baywatch-Team. Aber auch unterwegs müssen die Reisenden versorgt sein, dafür sorgten die Stewardessen der Gruppe „Jazzpiration“. Beim Stopp in Asien präsentierte die Gruppe „Release“ einen Asia-Hiphop.

Und dann ging es sogar hinaus ins All, wo die Dance Devilz als futuristische Weltraum-Reisende den Saal beeindruckten, nicht zuletzt auch aufgrund der besonderen Lichteffekte. Der andere Aspekt bei den Darbietung des Turnvereins waren natürlich die sportlichen Darbietungen. Das Mädchen-Turnen führte beispielsweise bei der Landung in New York vor, wie man mit Baustellen-Geräten, beispielsweise einer großen Leiter, sportlich aktiv sein kann. In Ägypten bei den Pyramiden zeigte die männliche Turnjugend, natürlich in entsprechenden Kostümen, beeindruckende Übungen auf dem Boden oder mit Geräten. Dazu gehörten Sprünge und Saltos ebenso wie eine große Pyramide.

Das gemischte Turnen führte die beiden Reisenden nach Transsylvanien, wo schwarze Tänzerinnen die Vampire zum Leben erweckten und ebenfalls Tanz und Akrobatik verknüpften. Schließlich landete man in München. Und entsprechend schwungvoll ging es hier auf der Bühne zu, denn Tänzer und Turner sorgten gemeinsam für eine rasante Show mit viel Tanz und sportlichen Darbietungen. So war es klar, dass beim Finale der Saal rundum begeistert war und lange anhaltenden Beifall spendete.