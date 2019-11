von Christa Hajek

50 Jahre ist es her, seit der Sportverein 1969 in Furtwangen gegründet wurde. 17 Mitglieder trugen sich bei der Gründungsversammlung vor einem halben Jahrhundert ein. Im Laufe der Zeit wuchs ihre Zahl auf rund 270 Mitglieder an, von denen derzeit etwa 50 aktiv sind. Das Jubiläum feierten die Mitglieder des Sportvereins „im Familienkreis“. Die Vereinsgeschichte ist in einer Festschrift nachzulesen, die maßgeblich die Vorsitzende Luzia Burgbacher ausgearbeitet hat.

„Die kosten nur Geld“

An die Anfänge erinnerte Richard Winker. Initiatoren waren die Rasenkraftsportler, die damals zum Kraftsportklub gehörten. Diese Randsportart wurde dort freilich mit dem Kommentar „die kosten nur Geld“ abgetan, sodass sich Rasenkraftsportler entschlossen, einen eigenen Verein zu gründen. Das war 1969.

Furtwangen Sportverein 69 weiter auf dem Erfolgsweg Das könnte Sie auch interessieren

Der Rasenkraftsport trat von 1970 bis 1981 mit einer Bundesligamannschaft an. Die Sportarten des SV 69 änderten sich im Laufe der Jahre, passten sich immer wieder veränderten Wünschen an. Der Rasenkraftsport wird freilich noch betrieben, hier ist auch die Vorsitzende Luzia Burgbacher überaus erfolgreich.

Brigitte Eschle beim Triathlon auf Hawaii dabei

In den 80er-Jahren wurde der Triathlon populär, der SV 69 nahm diesen Trend auf und hatte bis zu 40 aktive Sportler. Brigitte Eschle war besonders erfolgreich, 1992 konnte sie sich für die Weltmeisterschaft auf Hawaii qualifizieren. Die Laufabteilung entwickelte sich aus dem Training der Triathleten. 1992 taten sich SV 69 und Skizunft Brend zusammen und starteten gemeinsam als Leichtathletikgemeinschaft bei Berg- und Langstreckenläufen.

Seit zehn Jahren Stauseelauf

Auch für den Breitensport bietet der SV 69 einiges an: Eine Fitness-Gruppe trifft sich regelmäßig zum Nordic Walking und es gibt Pilates-Kurse. Die Ranzenriege veranstaltete 30 Jahre lang alljährlich ein Gerümpelturnier. Auch die Stadtsportfeste sind noch gut in Erinnerung. Viel Anklang findet der Stauseelauf, der seit zehn Jahren gemeinsam mit dem Skiclub Vöhrenbach organisiert wird.

Den ersten Trainingsplatz hatte sich der SV 69 im Katzensteig angelegt. Einige Jahre später erhielt der Club Gelände im Sportzentrum in der Nähe der Tennishalle. In Eigenarbeit wurde der Platz für den Verein hergerichtet. Der SV 69 pflegt viele Kontakte zu anderen Furtwanger Vereinen. Er engagiert sich alljährlich beim Bike-Marathon und gemeinsam mit dem Schwarzwald-Harmonika-Orchester wird bei der Antik-Uhrenmesse bewirtet.

Die Amtsinhaber

Die Vorsitzenden des Sportvereins 69 Furtwangen: 1969 bis 1971 Bernhard Kuner, 1971 bis 1973 Klaus Hog, 1973 bis 1982 Richard Winker, 1982 bis 1984 Bernhard Böhler, 1984 bis 1998 Klaus Steinert, 1999 bis 2003 Roland Fischer, 2003 bis 2007 Michael Lorenz, 2007 bis 2013 Bernhard Böhler und seit 2013 Luzia Burgbacher. Der Vorstand im Jubiläumsjahr: Vorsitzende Luzia Burgbacher, Stellvertreter Thomas Ganter, Kassierer Peter Fettich, Schriftführer Thomas Hettich, Abteilungsleiter Rasenkraftsport Luzia Burgbacher, Triathlon Volker Eschle, Leichtathletik Ronny Seifert und Bernd Dilger (cha)