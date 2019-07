von Stefan Heimpel

Auch an der Furtwanger Werkrealschule gab es zum Schuljahresende Preis und Lob für gute Leistungen. Einen Preis für sehr gute Gesamtleistungen erhielten in der fünften Klasse Linus Sucker, Ilenia Antonucci, Lina Gulde, Ida Dotter und Pia Streifer sowie in der sechsten Klasse Lena Fürderer.

Lob

Ein Lob in der fünften Klasse erhielten Leo Bärmann, Marius Duffner, Jonas Pahling, Kevin Wehrle, Sofia Gioia, Selina Hummel und Chrysoula Karydaki. Ein Lob für gute Leistungen in der sechsten Klasse ging an Eren Akdas, Fabian Dorer, Annalena Volkmann und Alexandra Ganter. In der siebten Klasse erhielten ein Lob: Marc Fehrenbach, Ghalia Abdulmonaem, Lea Bärmann, Vanessa Kienzler, Lea Mandic, Sarah Prätorius und Anna Siebold, in der achten Klasse Manuel Hauser, Nicole Abraham, Vanessa Demaj und Marie-Luise Schultz. Darüber hinaus wurden die Sieger der Bundesjugendspiele geehrt. 27 Schüler erkämpften sich eine Siegerurkunde. Darüber hinaus erhielten acht Schüler eine Ehrenurkunde, in der siebten Klasse Leonardo Buttice und Emeline Fehrenbach sowie in Klasse acht Alexander Willmann, Marcel Lubenow, Antonio Capristo, Manuel Hauser, Ante Mandic und Eric Kaltenbach.