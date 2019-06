von Markus Reutter

Mehrere Generationen hat die ehemalige Leiterin der Jugendmusikschule und frühere Gymnasiallehrerin in Furtwangen, Freia Herrmann, im Laufe ihres langen Arbeitslebens ausgebildet. Auch mit ihren 90 Jahren empfängt sie noch einige Musikschüler, denen sie Blockflöten- und Klavierunterricht gibt.

Außergewöhnliches Engagement

Anlässlich ihres 90. Geburtstages luden kürzlich Jugendmusikschule und Stadt zu einem Empfang in den Bürgersaal des Rathauses ein. Der derzeitige Leiter der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen, Bernd Rimbrecht, würdigte dabei das außergewöhnliche Engagement von Freia Herrmann, um Menschen in ihrer musikalischen Ausbildung voran zu bringen.

Erste Leiterin der Jungendmusikschule

Als erste Leiterin der Jugendmusikschule in Furtwangen habe sie Außerordentliches geleistet und nicht zuletzt durch ihre Kontakte nach Freiburg von dorther für Lehrer an der Furtwanger Musikschule gesorgt. Sie habe wesentlich zum Erfolg der Einrichtung beigetragen. Die Früchte ihres Schaffens waren auch bei der Feierstunde im Rathaus zu hören. So boten zum Teil ehemalige Schüler von ihr ein musikalisches Programm, beteiligt waren auch Lehrer der Musikschule und weitere Schüler.

Bildungseinrichtung hat eine große Bedeutung

Wie anerkannt und wichtig die Jugendmusikschule heute sei, zeigte Rimbrecht am persönlichen Beispiel auf. Er selbst habe zum Klarinettenunterricht noch nach Freiburg fahren müssen. Mittlerweile habe die Musikschule vor Ort ein breites Angebot.

Dank vom Bürgermeister

Bürgermeister Josef Herdner dankte der 90-Jährigen für ihr positives Wirken für Furtwangen. Judith Reiselbach, Vorsitzende des Freundeskreises der Jugendmusikschule, erinnerte sich an den Unterricht bei Freia Herrmann und zeigte die Entwicklung der Schule und Gründung des Fördervereins auf.

Jubilarin erzählt aus ihrem Leben

Das Schlusswort hatte die Jubilarin selbst. Sie erzählte einige Episoden aus ihrem bislang 90-jährigen Leben. Geboren wurde sie am 22. Mai 1929 in Freiburg und wuchs in einem sozial eingestellten Elternhaus auf. Ihre Eltern hätten die Nazis abgelehnt und, wenn möglich, auch Juden geholfen. Ihr Vater verstarb 1945 in einem ungarischen Hospital an den Folgen einer Zuckerkrankheit, für die es in dem Hospital keine Medikamente gegeben habe.

Mutter kümmert sich um Bildung der Tochter

Nach der Volksschule wechselte sie 1940 ins Gymnasium. Da es in den Kriegswirren 1944 keinen Schulunterricht gab, achtete die Mutter darauf, dass Freia Herrmann weiter ihre Ausbildung pflegte. Die Mutter hatte sich daher mit anderen Eltern zusammengetan, um die Kinder mit Hilfe von Privatlehrern weiter zu unterrichten.

Bereits mit 15 Jahren wechselte Freia Herrmann vom Gymnasium auf die Musikhochschule in Freiburg. Ein Aufnahmekriterium für Studenten sei gewesen, drei Tage lang Ziegel zu schleppen, die zur Sanierung des Freiburger Münsters benötigt wurden.

Jüngste Absolventin im Land

Als jüngste Absolventin des Landes legte sie mit 20 Jahren ihr Staatsexamen ab. Bei einem Ausflug des Orchesters der katholischen Kirchengemeinde St. Johann im Jahr 1950 ging die Fahrt nach Furtwangen. Dort wurde sie gebeten, als Geigerin einen feierlichen Gottesdienst mitzugestalten. Das tat sie denn auch an Weihnachten und Ostern.

Gymnasiallehrerin in Furtwangen seit den 50er Jahren

Dem damaligen Schulleiter Alfons Diemer fiel das Talent Herrmanns auf. Auf seine Bitte hin fing sie an, Schüler in Furtwangen musikalisch zu unterrichten. Seit Anfang der 1950er Jahre war sie Lehrerin am Gymnasium in Furtwangen.

Schulgründung geht auf Bürgermeister Hans Frank zurück

Der damalige Bürgermeister Hans Frank habe schließlich die Idee für die Gründung einer Jugendmusikschule gehabt, deren erste Leiterin ab 1971 Freia Herrmann wurde. Dort unterrichtete sie die Instrumente Geige, Blockflöten und Klavier. Einige Jahre leitete sie den Kulturkreis, der sich für kulturelle Veranstaltungen in der Region engagierte.

Auch im Ruhestand hat sie noch Schüler

Auch in ihrem Ruhestand hat sie noch einige Schüler, die sie an Blockflöte und Klavier unterrichtet. „Das macht mir Spaß.“ Diese Instrumente spielt sie auch mit ihren 90 Jahren noch. Offensichtlich hält sie die Musik jung.

Der SPD schon seit 50 Jahren treu

Politisch fühlt sie sich der SPD verbunden, deren Mitglied im Furtwanger Ortsverein sie schon seit mehr als 50 Jahren ist. Die 90-Jährige wohnt weiter in ihrem Zuhause in Furtwangen und hat hier die betreuende Hilfe einer Frau zur Seite, die im gleichen Haus wohnt. Freia Herrmann hat eine Tochter, die in England lebt und im Gesundheitsbereich als Universitätslektorin in London arbeitet.

Das Leben hat auch etliche Herausforderungen für Freia Herrmann bereit gehabt. „Aus allem, was ich erlebt habe, wollte ich was lernen. Das habe ich auf der Habenseite“, würdigt sie selbst ihren Erfahrungsschatz.