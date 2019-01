von SK

Einen glanzvollen Auftritt lieferten in der Silvesternacht die 16 Musiker des Tanzorchesters Metropol im Berliner „Wintergarten“, einem berühmten Varieté-Theater an der Potsdamer Straße. Dank der Recherche von Sven Tolksdorf und den geduldigen Verhandlungen des Dirigenten Oliver Albrecht, bekannt auch als Chef der Linacher Wälderbuebe, hatte die Event-Managerin Else Edelstahl die Formation unter Vertrag genommen, in der Überzeugung, dass Metropol mit seiner Spezialisierung auf Musik der 1920er/30er-Jahre in Original-Arrangements genau den Erwartungen der Besucher ihrer Veranstaltungen entspricht. Unter dem Label Boheme Sauvage organisiert sie in Berlin und anderen Großstädten Veranstaltungen, die Musik und Lebensstil der 1920er-Jahre aufleben lassen.

Optik wie bei Otto Dix

Das stilvoll arrangierte Ballhaus mit seiner Atmosphäre wie auf Bildern von Otto Dix beflügelte Spieler ebenso wie Publikum. Nummern wie Irving Berlins „Puttin‘on the Ritz“ oder Gershwins „I got Rhythm“ sowie Duke Ellingtons „It don‘t mean a thing“ kamen bestens an, und besonders die Saxofonsoli von Hans Bausch begeisterten die Tänzer, die natürlich in 20er-Jahre-Mode aufgemacht waren. Zwischendurch gab es zeittypische Varieté-Nummern, effektvoll angekündigt von einem Gigolo namens Coco. So konnten sich die Musiker auch unters Publikum mischen und einen Blick auf die Absinth-Bar und die grünen Spieltische in den Nebenräumen werfen. Das Tanzorchester Metropol besteht seit knapp drei Jahren. Es spielen hier größtenteils Profis (Instrumentallehrer verschiedener Musikschulen) zusammen mit einigen musikbegeisterten Laien.

Unvergesslichen Erlebnis

Dass sie in Berlin von professionellen Bühnen- und Tontechnikern in Empfang genommen und betreut wurden und perfekte Lichttechnik vorfanden, machte den Auftritt vollends zu einem unvergesslichen Erlebnis.