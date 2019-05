von Stefan Heimpel

Reger Betrieb herrschte am Furtwanger Otto-Hahn-Gymnasium: einmal mehr war die Berufsbildungsmesse ein Magnet für Jugendliche und ihre Eltern. Dabei bestätigten auch die Aussteller, also die ausbildenden Betriebe der Region, dass es sehr viele ganz konkrete Nachfragen nach Ausbildungsplätzen und Möglichkeiten gab. Ein Grund für diese konkreten Nachfragen ist sicher auch ein neues Konzept bei der Bildungsmesse: gleich am Eingang gab es einen Info-Stand mit Beratern. Hier konnten die Besucher ihre Vorstellungen nennen, und nach einem Schema wurden ihnen dann ganz konkrete Vorschläge gemacht, wo die gewünschten Informationen am besten zu erhalten sind. Und tatsächlich bestätigten die Vertreter von verschiedenen Ausstellern, dass es zahlreiche konkrete Nachfragen nach Ausbildungsmöglichkeiten und auch Ausbildungsplätzen gab.

Ein ferngesteuerter Gabelstapler bei Ganter Griff findet Interesse bei diesen Besuchern. Bilder: Stefan Heimpel | Bild: Heimpel

Bürgermeister Josef Herdner, Schirmherr der Veranstaltung, hob bei der Eröffnung der Bildungsmesse die große Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten hervor. Hier hätten die jungen Leute die Möglichkeit, sich ausreichend zu informieren. Aber auch die Jugendlichen seien gefordert, denn Lehrjahre seien „keine Herrenjahre“. Interessant für die Besucher sei aber auch, so Herdner, wie sich in den letzten Jahren durch neue Geräte und Techniken die Möglichkeiten in Industrie und Handwerk weiterentwickelt haben, wie die Arbeit für die Mitarbeiter einfacher und effektiver werde. Insgesamt waren es immerhin 60 Ausbildungsberufe, die hier von den verschiedenen Ausstellern angeboten wurden. Dazu kamen 22 duale Studiengänge, sodass die Berufsbildungsmesse immer mehr auch für die Absolventen der Gymnasien von Bedeutung ist. Schon seit Jahren ist hier beispielsweise die Hochschule Furtwangen vertreten. Dazu gab es dieses Mal einen zentralen Infostand über die verschiedenen Studienmöglichkeiten parallel zur Berufsausbildung in den Betrieben wie das duale Studium oder das Studium Plus.

Bei Ketterer-Getriebe können die Besucher für ein Urlaubsfoto posieren. | Bild: Heimpel

Dabei bestätigten die Firmenvertreter auch die Tatsache, dass die Zahl der Schüler, die sich um eine Lehrstelle bewerben, im Rahmen des demografischen Wandels weiter zurückgeht. Allerdings ist die Nachfrage auch wieder ganz unterschiedlich. Ein Beispiel ist die Stadtverwaltung, die selbst mit einem Stand auf der Messe vertreten war. Hauptamtsleiter Schneider machte deutlich, dass für die Ausbildungsplätze der Stadt Furtwangen regelmäßig mehr Bewerber als Stellen vorhanden sind, man hier also noch aus mehreren Bewerbern auswählen kann. Bei anderen Betrieben dagegen sind jetzt noch einzelne Ausbildungsplätze für den Herbst dieses Jahres frei. Dies zeige die Tatsache, dass die Schüler nach dem Ende ihrer Schulzeit ein großes Angebot an Lehrstellen vorfinden.

Für die Besucher standen an den meisten Ständen Auszubildende des jeweiligen Betriebs bereit, um aus erster Hand Informationen zu geben. Natürlich waren genauso auch die Verantwortlichen für die jeweilige Ausbildung anwesend.

Aber nicht nur diese umfangreichen Ausbildungsangebote oder die Selbstdarstellungen der beteiligten Betriebe sorgten für eine besondere Attraktivität dieser Bildungsmesse. Schon seit Jahren gehören dazu auch verschiedene weitere Angebote an den einzelnen Ständen. Sei es ein Gewinnspiel mit einer Karte für den Europapark bei Rust beim Altenheim St. Cyriak oder ein Autorennen mit einer Sonnenbrille als Preis bei der Sozialstation. Und auch das eine oder andere praktische Souvenir vom Zollstock über den Kugelschreiber bis zum USB-Stick oder Flaschenöffner konnten die Besucher dann an den verschiedenen Ständen mit nach Hause nehmen.