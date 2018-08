von SK

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter, so die Polizei. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und informierten die Polizei. Außerdem war das vordere Kennzeichen abgefallen und konnte an der Unfallstelle gesichert werden. Im Laufe der Unfallermittlungen konnte der Mercedes-Fahrer in der Nähe der Unfallstelle von den Beamten zu Fuß angetroffen werden. Er erklärte, dass er die Absicht habe, an die Unfallstelle zurückzukehren. Der Mann stand unter deutlicher Alkoholeinwirkung. Beim Atemalkoholtest blies der 36-Jährige über drei Promille. Da er angab, nach dem Unfall noch Alkohol getrunken zu haben, wurden bei dem Mann zwei Blutproben entnommen. Außerdem werde er jetzt wegen einer Straßenverkehrsgefährdung an­ge­zeigt, teilt die Polizei mit. Seinen Mercedes dürfe er außerdem nicht mehr fahren. Ihm werde die Fahrerlaubnis nun vorläufig entzogen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein