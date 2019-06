von Stefan Heimpel

Der Furtwanger Gemeinderat hat eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Furtwanger Kindergärten und Kinderkrippen für das Kindergartenjahr 2019/2020 beschlossen.

Anhebung um drei Prozent

Um den Kostendeckungsgrad von 20 Prozent der Betriebskosten zu halten, wurde in Absprache mit der katholischen Verrechnungsstelle in Tannheim, die federführend für alle Furtwanger Kindergärten, also auch für den evangelischen Kindergarten und den Waldkindergarten, diese Zahlen berechnet, eine Erhöhung von etwa drei Prozent vorgeschlagen.

Erhebliche Unterschiede bei den Beiträgen

Die Beiträge unterscheiden sich dabei deutlich zwischen den Kindergärten aufgrund der unterschiedlichen Angebote: Die jeweilige Be­treuungsdauer spielt eine wesentliche Rolle ebenso wie weitere Angebote, beispielsweise das Mittagessen.

Ein-Kind-Familien zahlen am meisten

Der höchste Preis fällt für den Nachwuchs aus Ein-Kind-Familien für eine Ganztagsbetreuung von bis zu zehn Stunden mit 320 Euro, bisher 310 Euro, an. Durch die soziale Komponente bezahlen Jungen und ­Mädchen aus Familien mit vier und mehr Kindern hier ­allerdings nur 55 (bisher 53) Euro.

Soziale Komponente gilt weiter

Für eine Halbtags­gruppe sind 96 Euro (93 Euro) für Ein-Kind-Familien zu be­zahlen, bei großen Familien ­reduziert sich dies auf 17 Euro (16 Euro). Auch im Bereich der Kinderkrippen gibt es eine entsprechende Erhöhung, die Beiträge sind höher als im Kindergarten aufgrund des deutlich höheren Betreuungsbedarfs.

SPD will völlige Gebührenfreiheit

Diese Erhöhung wurde aber ausdrücklich nur für ein Kindergartenjahr beschlossen, da die politische Entwicklung bei den Kindergarten-Beiträgen noch offen ist. So fordert etwa die SPD eine grundsätzliche Befreiung von den Kindergarten-Beiträgen. Parallel gibt es beim Städtetag Diskussionen, den Beitrag etwa nach dem Einkommen zu staffeln.

Furtwangen will mehr Einheitlichkeit

Darüber hinaus will man für Furtwangen die Betreuungsangebote und damit die Beiträge etwas vereinheitlichen. Aus diesem Grund wurde auf Antrag aus dem Gemeinderat auch die nächste Beratung über die Kindergartenbeiträge bereits auf den Anfang des kommenden Jahres festgelegt, um dann neue Kalkulationen zu ermöglichen und auch die politische Entwicklung zu berücksichtigen.

„Moderate Erhöhung“

Axel Weber, CDU, bezeichnete die aktuelle Erhöhung als moderat und im Blick auf die Tarifentwicklung angemessen. Man müsse berücksichtigen, dass die Stadt Furtwangen jedes Jahr rund eine Million Euro in die Kinderbetreuung investiert, um das dezentrale und damit familiengerechte System zu erhalten.

Vergleiche kaum möglich

In diesem Zusammenhang fragte er an, wie sich die Furtwanger Beiträge zu den Beiträgen anderer Kommunen verhalten. Bürgermeister Josef Herdner machte allerdings deutlich, dass ein direkter Vergleich kaum möglich sei, da jede Kommune ein anderes System zugrunde lege.