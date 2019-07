von Brigitte Frank-Gaukler

Endlich wieder richtiges Sommerwetter fürs Freiluftkino des Guckloch-Kinos: Die Traditionsveranstaltung fand unter idealen Bedingungen statt.

Filmvergnügen ohne dicke Jacken

Das 13-köpfige Kinoteam freute sich, wieder einen erfolgreichen Kino-Filmabend unter freiem Himmel abhalten zu können und zählte über 100 Zuschauer. In diesem Jahr brauchte es weniger dicke Jacken, dafür nimmt der Anteil der Besucher zu, die ihren eigenen bequemeren Stuhl mitbringen. Es kommen die Mitglieder, die Stammgucker sind, und immer wieder auch neue Besucher zu dieser besonderen Veranstaltung in den Innenhof des Postkraftwagenhofs.

Viele Nachahmer gefunden

Das Open-Air-Kino fand in diesem Jahr zum 28. Mal statt. „Anfangs hielt man uns für verrückt, mittlerweile gibt es solche Veranstaltungen ringsum“, so Vorsitzender Günther Bäuerle.

Kulinarisches und musikalisches Angebot

Gerne nutzten die Gäste das kulinarische Angebot von herzhaft bis süß. Musiker Helmut Winterhalder sorgte in diesem Jahr erstmals für die musikalische Unterhaltung bis zum Filmstart. Das Guckloch-Team zeigte sich mit der Resonanz des Abends sehr zufrieden, das Rundumpaket von Musik, Essen und Film findet seine Liebhaber.

Vorschau auf kommende Attraktionen

Das Guckloch-Kino beteiligt sich wie in den Vorjahren am Sommerferienprogramm der Stadt und zeigt am Donnerstag, 5. September um 14 Uhr den japanischen Film „Isle of dogs“, in dem es die explodierende Hundepopulation in Japan geht. Alle Hunde werden aus der Stadt verbannt und auf eine Insel verfrachtet, die nur aus Müll besteht. Das gefällt den Alphahunden so gar nicht, sie schließen einen Pakt.

Vielseitiges Herbstprogramm

Kinobegeisterte dürfen sich zudem auf ein anspruchsvolles, vielseitiges und unterhaltsames Herbst-Kinoprogramm freuen. Unter anderem ist die Biografie von Astrid Lindgren zu sehen wie der vielfach ausgezeichnete Film „Green Book“ und der Musikfilm „Bohemian Rhapsodie“. Im November veranstaltet das Guckloch zusammen mit dem Eine Welt Laden einen Filmabend. Regisseur Frieder Schlaich stellt seinen Film „Naomis Reise“ im Rahmen des globalen Filmherbstes selber vor.

Zusammenarbeit mit der Hochschule

Auch die Filmreihe „Weitwinkel“ in Zusammenarbeit mit der Hochschule Furtwangen wird weitergeführt, sie greift politische und ökologische Themen auf und erfreut sich großen Interesses. Das Programm liegt ab Anfang September an den gewohnten Stellen zur Mitnahme aus.