von Jürgen Liebau

Die Kriminalität hat in Furtwangen im Jahr 2018 um 18,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen. 200 Straftaten registrierte die Polizei – eine Zunahme von 36 Fällen. Das gab Udo Littwin, Leiter des Polizeireviers St. Georgen, am Dienstagabend im Gemeinderat bekannt. Udo Littwin, Erster Polizeihauptkommissar, geht am 1. April 2020 in den Ruhestand. Für ihn war es der vermutlich letzte Auftritt im Furtwanger Gemeinderat.

2005 doppelt so viele Fälle

Littwin betonte, dass man den Anstieg der Straftaten in Relation zu den Vorjahren sehe müsse. So habe man mit 200 Straftaten das drittniedrigste Ergebnis in den vergangenen zehn Jahren. 2008 gab es 301 Fälle, im Jahr 2005 sogar 398.

Viele Vergleichswerte

Um den Vergleich mit anderen Gemeinden oder gar bundesweit ziehen zu können, wird die sogenannte Häufigkeitszahl herangezogen. Das ist ein statistischer Wert. Dabei wird die Zahl der Straftaten mit der Zahl 100 000 multipliziert und durch die Zahl der Einwohner dividiert. Furtwangen kommt so für 2018 auf die Häufigkeitszahl 2203. Spitzenreiter in der Kriminalitätsstatistik im Polizeirevier ist Triberg mit eine Häufigkeitszahl von 4905, gefolgt von St. Georgen mit 3169. Schlusslicht ist Königsfeld mit dem Wert 1429. Der Durchschnittswert im Schwarzwald-Baar-Kreis beträgt 3362 und in ganz Baden-Württemberg 5191. Bundesweit betrug 2018 der Durchschnittswert 6710.

Straßenkriminalität wächst

Die Kriminalität hat 2018 in Furtwangen wieder zugelegt, alleine 64 Mal musste die Polizei nach Diebstählen ermitteln. Dennoch ist Furtwangen für die Bürger im Vergleich ein sehr sicheres Pflaster. | Bild: Achim Scheidemann

„Das ist ein guter Wert in einem der sichersten Bundesländer“, betonte Littwin. Von den 200 Straftaten entfallen 36 auf Straßenkriminalität, ein Zuwachs von 16,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sexualdelikte gab es erstmals seit 2010 keines. Im Vorjahr waren es noch drei. Rohheitsdelikte wurden 24 registriert (Vorjahr: 20). Stark zurückgegangen ist die Gewaltkriminalität von sieben auf einen Fall. 64 mal musste die Polizei wegen Diebstahls ermitteln, 25 mal wegen vermögens- und Fälschungsdelikten. Angestiegen sind die Fälle von Rauschgiftkriminalität von neun auf jetzt 15.

„Kennen nur die Spitze des Eisbergs“

„Was die Cyberkriminalität angeht, so kennen wir nur die Spitze des Eisbergs“, so Littwin. Auch in Sachen Rauschgift laufe viel in der Dunkelzone. „Aber wir sind dran!“ Auffällig ist, dass sich seit 2017 die Fälle an körperlicher Gewalt gegen Polizeibeamte gegenüber dem langfristigen Mittelwert verdreifacht haben. Dreimal wurden 2017 und 2018 Polizisten angegriffen.

Aufklärungsquote bei 62,5 Prozent

Die Aufklärungsquote aller Straftaten liegt bei 62,5 Prozent. Das Polizeipräsidium Tuttlingen, zu dem das Polizeirevier St. Georgen gehört, habe die dritthöchste Aufklärungsquote in Baden-Württemberg, so Littwin.

Weniger Unfälle

Deutlich reduziert hat sich auch die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen es Verletzte gab. So wurden im Gebiet Furtwangen 26 dieser Unfälle bekannt, ein Rückgang von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr und fünf Fälle unter dem langjährigen Mittelwert. Tote gab es dabei nicht zu beklagen. Es gab drei schwer und 37 leicht verletzte Personen.