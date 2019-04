von SK

Furtwangen – Der durchschnittliche Krankenstand in den Furtwanger Unternehmen betrug im vergangenen Jahr 4,5 Prozent und lag damit höher als im Jahr 2017 (4,3 Prozent). Dies hat die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg auf Grundlage der Arbeitsunfähigkeitsmeldungen von über 3000 erwerbstätigen Versicherten in der Stadt ermittelt.

Der Krankenstand gibt den durchschnittlichen Anteil der krankgeschriebenen Beschäftigten an einem Kalendertag wieder. Er liegt laut der Auswertung in Furtwangen niedriger als im Schwarzwald-Baar-Kreis – insgesamt 4,8 Prozent – und auch deutlich niedriger als im Bundesschnitt mit 5,5 Prozent.

16,4 Tage im Jahr krankgeschrieben

Im Durchschnitt waren die Beschäftigten in den orts­ansässigen Unternehmen im vergangenen Jahr an 16,4 Tagen krankgeschrieben. „Einen hohen Einfluss haben Langzeiter­krankungen“, erklärt Myriam Garten, Expertin für betriebliches Gesundheitsmanagement bei der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg.

„Der Anteil der Krankschreibungsfälle von mehr als sechs Wochen Länge an allen Krankschreibungen betrug zwar nur knapp vier Prozent. Sie verursachten aber 40 Prozent aller Fehltage aufgrund von Krankheit.“ Muskel-/Skeletterkrankungen waren für die meisten krankheitsbedingten Arbeitsausfälle verantwortlich. Ihr Anteil an allen Fehltagen in der Stadt betrug 18 Prozent.

Rückenleiden an erster Stelle

Vor allem Rückenleiden sind für diesen hohen Anteil verantwortlich. Erkrankungen der Atemwege (15 Prozent), Verletzungen (12 Prozent) und psychische Erkrankungen (ebenfalls 12 Prozent) folgen mit Abstand auf den weiteren Plätzen.

Schaden 2,6 Millionen Euro

Die Krankenkasse schätzt den Schaden aufgrund von Muskel- und Skeletterkrankungen durch den Ausfall an Bruttowertschöpfung am Wirtschaftsstandort Furtwangen auf rund 2,6 Millionen Euro im vergangenen Jahr. „Wenig Abwechslung bei der Körperhaltung, etwa langes Sitzen am Computer, beansprucht die Rückenmuskulatur stark“, so Myriam Garten. Man müsse deshalb die Haltung ändern, so oft es geht. Die studierte Gesundheitsförderin empfiehlt beispielsweise Meetings einfach mal im Stehen abzuhalten. „Das beugt auch überlangen Arbeitstreffen vor“, meint sie augenzwinkernd.

Jeden Chance zur Bewegung nutzen

In der Freizeit sollte man jede Gelegenheit zur Bewegung nutzen. Zum Beispiel: Das Auto einmal stehen lassen und sich zu Fuß oder mit dem Rad fortbewegen: „27 Prozent im Landkreis waren im Jahr 2017 wegen Rückenleiden beim Arzt. Wir sollten also unserem Kreuz deutlich mehr Aufmerksamkeit schenken und zwar nicht erst, wenn es zwackt und zwickt.“