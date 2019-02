von Christa Hajek

Furtwangen (cha) Über die Digitalisierung in der Bildung sprach in einer Versammlung von Bündnis 90/Die Grünen die Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp und lockte mit diesem Thema zahlreiche Besucher auch aus Schulen der Umgebung in das Hotel "Ochsen". Isolde Grieshaber hieß die Referentin willkommen, die im Bundestag medienpolitische Sprecherin der Grünen ist.

In ihrem Referat hob Stumpp hervor, dass mediale Bildung schon im Kindergarten beginnen müsse. Kinder müssten frühzeitig lernen, Tatsachen und Behauptungen auseinanderzuhalten und die Inhalte des Internet kritisch zu betrachten. Es gelte, die Lehrpläne entsprechend anzupassen und für Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte zu sorgen. Sie ging auch auf die zahlreichen Kooperationen mit Firmen ein. Die Betriebe hoffen, auf diese Weise langfristig Fachkräfte zu bekommen.

Zugang zu Bildung erleichtert

Mit digitalen Medien werde der Zugang zu Bildung erleichtert, Jugendliche können das Lernen leichter selbst steuern. Allerdings müssen sie auch lernen, Verantwortung für ihre Fortschritte zu übernehmen. Aber „das ist eigentlich nichts Neues“.

Das digitale Lernen könne behinderten und benachteiligten Kindern helfen, dafür werde bisher eher wenig getan, kritisierte Stumpp weiter.

Probleme im ländlichen Raum

Eine lebhafte Diskussion schloss sich dem Referat an. Von den Lehrern mehrerer Schulen wurde kritisiert, dass es an Ressourcen fehlt, angefangen von ausreichend Computern bis zum schnellen Internet. Oliver Kiefer vom Triberger Gymnasium hob die Probleme im ländlichen Raum hervor. So sei es fast unmöglich, bei dem schmalen Etat, der zur Verfügung steht, jemanden zu finden, der die Pflege der EDV-Anlagen übernimmt. Aber eigentlich, so warf die Landtagsabgeordnete Martina Braun in die Debatte, sollen die Pädagogen nicht mit technischen Fragen belastet werden.

„Das Geld reicht vorn und hinten nicht“, sprach der Furtwanger Hauptamtsleiter Marcel Schneider die Probleme des Schulträgers an.

Das Bildungssystem sei unterfinanziert, Bildung sei Aufgabe von Bund und Land, die Stadt könne das nicht leisten, hob Stadtrat Ulrich Mescheder hervor. Er plädierte dafür, die digitalen Techniken nicht zu verteufeln, sondern intelligent zu nutzen. Zur Digitalisierung gebe es keine Alternative.