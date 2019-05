von Siegfried Kouba

Ein herzliches Willkommen übermittelte Bürgermeister Josef Herdner am zweiten Tag der Kulturwoche an Akteure und Gäste. Dagegen sandte Servatius unfreundliche Grüße, die sich auf den Publikumsandrang auswirkten. Ganz im Zeichen von Akkordeonmusik stand der Abend, eröffnet durch das Vororchester, die Wälderbuebe Linach. Deren neuer Vorsitzender Ferdinand Kreuz wurde durch den Schultes vorgestellt und Herdner war froh über seine Kolleginnen Francesca Hermann und Christine Dorer, die bei der Organisation mitwirkten. Die Wälderbuebe boten unter Leitung von Oliver Albrecht eine bunte Mischung und machten eine Rundreise vom Zigeunerbaron bis zur Fischerin vom Bodensee. Der „schöne Gigolo“ stellte sich ebenfalls ein, ergänzt durch Latin, Walzer, Filmmusik und Musette. Man schwor dem Land Tirol die Treue und die Zugabe verriet, woher die Musik kommt: aus Böhmen, eine Erinnerung an Ernst Mosch.

Bunte Musik-Mischung

Vorsitzender Markus Graf präsentierte seinen Edelweiß aus Rohrbach mit launigen Worten, und unter Leitung von Beate Ferst wurde in das Programm mit Melodien aus „Hair“ dynamisch differenziert eingestiegen. Ansprechende Musik wurde auch mit John Lennons „Imagine“, dem Feder-Thema der Forrest-Gump-Suite, dem Tango „Andalucia“ oder Stücken aus Karl-May-Filmen geboten. Daneben erklangen Webbers „Memory“, der Dixi „Mondspaziergang“ und der „Gruß der Heimat“. „Hulapalu“ von Andreas Gabalier und eine Schwarzwald-Zugabe beschlossen den musikalischen Teil, um die Bühne für Alfred Metzlers Show freizugeben.

Erstaunte Gesichter

Mit sommerlichem Outfit und unbekleideten Armen machte der Zauberkünstler klar, was einen Schwarzwälder ausmacht. Mit genügend Utensilien ausgestattet, rasanter Geschwindigkeit und verblüffenden Aktionen sorgte er für erstaunte Gesichter und Heiterkeit, gewürzt mit Geschichtchen aus seiner Lehrerzeit. Sätze mit „immerhin“ endeten mit überfahrenem Huhn (immer hin) oder mit dem Gang zur Geliebten. Effektvoll ließ er Studentin Lizzy verschwundene Geldstücke herbeizaubern, frappierte Gerhard mit seinem Kartentrick und sorgte für Überraschung als „Herr der Ringe“ mit seiner Spontan-Partnerin Barbara.

Bezieht das Publikum mit ein: Magier Alfred Metzler. Er verblüfft auch die Studentin Lizzy, die Frage ist: Wo sind die Geldstücke? | Bild: Stefan Heimpel

Der Seiltrick mit Knoten kam genau so gut bei den Zuschauern an, wie die zwei Fünfer aus einem verwandelten Zehn-Euro-Schein oder den hinausgeschnäuzten Stock. Er fand ein „tolles Publikum; das sage ich nicht einfach so – das sage ich immer“.