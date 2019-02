von SK

Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen lockten nicht nur kleine Narren sondern auch zahlreiche Zuschauer am Schmutzige Dunschdig auf die Straße. Viel Phantasie steckte in den bunten Verkleidungen beim Furtwanger Kinderumzug zum Fasnetmotto: „Kumm zu uns in d´ Märchenwelt, do machsch Fasnet wie´s dir g´fällt.“

