von Siegfried Kouba

„Tick Tack Trick“ – unter diesem Titel zeigt das Deutsche Uhrenmuseum ab sofort Schwarzwälder Uhren mit Figuren. Im Beisein zahlreicher Gäste eröffnete Direktor Eduard C. Saluz die Exposition. Er freute sich über die Würdigung durch den Förderverein, was sichtbares Zeichen des Rückhalts in der Bevölkerung und darüber hinaus bedeute. Alle Beteiligten würden durch die Sonderausstellungen profitieren: Besondere Themen werden aufgriffen, sicher geglaubte Dinge werden durch neue Erkenntnisse relativiert und korrigiert, eigene Uhren und Fremdexponate werden ausgestellt, und manches Experiment kann durchgeführt werden.

Aus dem Volkstheater

Maßgebliche Arbeit leistete die wissenschaftliche Mitarbeiterin Isabelle Zink mit ihrem Team an der durchdachten Anordnung. Viele der landläufig Männle-Uhren genannten Stücke kommen mit ihren Figuren aus dem Volkstheater. So findet sich der Betrachter in einem Städtchen Mitte des 19. Jahrhunderts wieder. Faszination und Freude sollen in einem narrativen Rahmen in mehreren Stationen erlebt werden.

Virtuelle Ausstellung

Dekor bekommt eine besondere Bedeutung. Der Wachsoldat ist vertreten, der Hütchenspieler und der Knöpfle­fresser genau so wie der Seiltänzer. Alles spielt sich bei mehreren Szenen in einer fantastischen Kulisse ab: „a play in seven acts“. 16 Videostationen zeigen Uhren und Figuren in ihrem Bewegungsablauf, und als Libretto dient ein Faltblatt, das durch das „Theaterstück Stadtrundgang“ führt. Screenshots und kurze Objektbeschreibungen sind erhellend, und ein absolutes Novum ist die virtuelle Ausstellung bei der Deutschen Digitalen Bibliothek, um dokumentarisch zu wirken und einem breiten Interessentenforum den Zugang über das Internet zu ermöglichen.

Neue Signatur entdeckt

Der Restaurator Matthias Hüttlin stellte einige Objekte mit typischem Schwarzwälder Hakengang, Schildern und Figuren vor. Er ging auf einen Katalog Adolf Kistners ein und konnte nach Prüfung beweisen, dass nicht ein Michael Dorer der Erbauer war, sondern Anton Scherzinger und Jacob Bäuerle die Werke signierten.

Magier verblüfft

Um dem beziehungsreichen Eröffnungsabend den passenden Touch zu geben, trat Zauberkünstler Eric Meiser auf. Der Magier agierte auf der Bühne und beim Empfang hautnah unter dem Publikum. Ablenkung und Geschwindigkeit funktionierten perfekt. Der Effekt: totale Verblüffung. Das Flair der Ausstellung wurde durch Hartmut Lübben bereichert. Mit einer Drehorgel von Jäger & Brommer zauberte er Musik von Bach bis Gassenhauer herbei.