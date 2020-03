von Jürgen Liebau

Wie berichtet hat die Landesregierung die Schließung der allermeisten Geschäfte angeordnet. Ausnahmen gibt es nur für bestimmte Läden, die der unmittelbaren Versorgung der Bevölkerung dienen. Um den durch die Corona-Krise entstandenen Umsatzverlust etwas abzumildern, haben sich die Mitglieder des Vereins der Unternehmer und freien Berufe in Furtwangen und Gütenbach (VdU) entschlossen, aktiv zu werden und trotz Krise etwas Umsatz zu generieren. Der geplante Online-Shop ist allerdings erst einmal vom Tisch.

Lokaler Online-Shop sehr aufwändig

„Da sich mittlerweile herausgestellt hat, dass ein lokaler Online-Shop rechtlich und logistisch sehr aufwändig wäre, haben wir eine andere Lösung gefunden“, so VdU-Vorsitzender Florian Klausmann in einem Rundschreiben an die Mitglieder.

Nachschauen, wer vor Ort was anbietet oder liefert

Eine sogenannte Händler-Information soll helfen. In dieser Datenbank können Kunden im Internet nachschauen, wer was hier vor Ort anbietet, ob er geöffnet hat oder nicht und wer was liefern kann, auch trotz Schließung. Die Adresse lautet: www.corona.vdu-furtwangen.de/anbieter/

Nichtmitglieder willkommen

Wie Klausmann informiert, ist der Eintrag kostenlos. Auch Nichtmitglieder können sich eintragen. Die Seite ist auch über den Link www.einzelhandel-notversorgung.de zu erreichen.

Lob für die Unterstützung

Die erforderliche Seite wurde von Antje Jäger erstellt. „Hier ist es besonders positiv, wie die Unternehmer und die Unternehmensvereine in der Umgebung zusammenarbeiten, denn es betrifft uns alle“, schreibt Florian Klausmann. Lob gibt es auch für Francesca Hermann von der Stadtverwaltung. Sie sei eine „tolle Schnittstelle“ zwischen dem Handel und der Kommune.

Aktueller Überblick

Die Datenbank des VdU ist bereits online. Klickt der Besucher auf den Eintrag eines Händlers oder Gewerbetreibenden, findet er Kontaktadressen, Öffnungszeiten und ein Überblick über Warenangebot und Leistungen sowie Bezahlmöglichkeiten.