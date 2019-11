von Jürgen Liebau

Ortsvorsteher Arno Ruf erörterte den Gesprächsverlauf der Verkehrsbegehung im vergangenen Jahr. Eine Einführung der 70er-Begrenzung liege bei der Stadt Furtwangen. Laut Landratsamt sei schon längst eine Begrenzung aufgestellt worden. Der Vorschlag einer Sperrzeit für Durchfahrten wurde gemacht.

Vöhrenbach Trittbrettfahrer beim Breitband ärgern den Landrat bei seinem Besuch in Vöhrenbach Das könnte Sie auch interessieren

Ein weitere Bürger fragte nach, wie es mit der Beseitigung von Hochwasserschäden im Obertal weitergehe, nachdem diese Arbeiten im vergangen Jahr abgebrochen worden seien. Ortsvorsteher Ruf stellte fest, dass das Landratsamt keine Arbeiten am Bachlauf mehr genehmigen werde, selbst wenn Brücken unterspült werden. Er wird sich aber gerne nochmals erkundigen.

Neue Hausnummern

Ein dritter Bürger fragte, wie der Stand der Anfrage bezüglich der Änderungen der Hausnummern sei. „Der Startschuss muss von uns kommen, muss mit der Stadt Vöhrenbach abgestimmt werden“, sagte Ortsvorsteher Ruf. Darum werde sich der Ortschaftsrat kümmern. Eine Notwendigkeit sei aufgrund der Rettungsdiensteinsätze und hier vorkommender Verwechslungen dringend gegeben.

Vöhrenbach So hat sich der große Einsatz für Staumauer im Linachtal gelohnt Das könnte Sie auch interessieren

Wie Arno Ruf mitteilte, werden Grenzsteine im Neubaugebiet laut Stadtverwaltung nicht mehr verlegt. Wenn dies gewünscht ist, müsse dies in Eigenregie erfolgen.

Ruf sagte auch, dass das Tor am behindertengerechten Zugang am Friedhof angebracht sei. Der Ortsvorsteher wolle sich auch bei der Stadt dafür einsetzen, dass die Schlaglöcher auf den Straßen, wie zum Beispiel auf dem Gemeindeverbindungsweg und am Friedhof, ausgebessert werden.