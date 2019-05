von Siegfried Kouba

Einen sensationellen Abschluss fand die Jubiläums-Kulturwoche mit der Linacher Laienspielgruppe. Nach der Aufführung von „Un alles uf Krankeschii“ waren sich viele Besucher einig: Das war fernsehreif.

250 Gäste sehen zu

Bürgermeister Josef Herdner konnte zum Abschluss der Kulturwoche über 250 Gäste willkommen heißen und meinte, Furtwangen sei reichhaltig durch die Vereine aufgestellt. Dank der Sponsoren konnte ohne Eintritt ein jeweils dreistündiges Programm geboten werden.

Wälderbuebe machen den Anfang

Nach der Begrüßung durch Ferdinand Kreuz, Vorsitzender der „Linacher Wälderbuebe“, wurde spontan in das Theaterstück „Un alles uf Krankeschii“ eingestiegen. Im Original heißt es „It runs in the family“, zu Deutsch „Es liegt in der Familie“.

Verlegung in die Schwarzwaldklinik

Mit der Umsetzung in Schwarzwälder Mundart sowie mit Kulisse und Verlegung in die „Schwarzwaldklinik“ wurde eine ansprechende Inszenierung geboten. Regie (Florian Klausmann), Licht und Ton (Hans Hackel), Inspizient (Albert Grießhaber), Bühnenbau (Rudolf Fleig, Wolfgang Dorer, Walter Straub), Maske (Tanja Dorer, Christine Müller) und Übertragungsanlage (Rainer Dobler) waren stimmig. Aufmerksam begleitete Veronika Hofmann als Souffleuse das Geschehen.

Ein großes Lügengebäude

Das drehte sich um Chefarzt Richard Gottmann. Die Verkörperung durch Florian Klausmann konnte mit fast professioneller Mimik und Gestik nicht besser gewesen sein. Ein Fehltritt vor über 18 Jahren brachte ihn in die Bredouille. Die einstige Schwester Jenny Schmidt (Stefanie Straub) taucht mit Sohn Franky (Florian Straub) auf. Um das Lügengebäude zu errichten, bedarf es der Arztkollegen Hubert Bohne (Armin Dorer) und Michael Stengel (Stefan Dorer). Die beiden Akteure schlüpften mit viel persönlichem Einsatz, sportlichen Leistungen und Komik in die Rolle des Vaters oder der Oma mit roten Stöckelschuhen und Ascot-Hut.

Dem Wahnsinn nahe

Verwechslungen, gedichtete Wahrheiten und unglaubliche Geschichten mit den Schwestern Nase, Messer und Spritze (Roswitha Straub) trieben alles auf die Spitze. Die Chefarzt-Ehefrau Rosemarie Gottmann (Regina Straub) blickt nicht mehr durch und dem Wahnsinn nahe ist Professor Doktor Wilhelm Gotthalb (Gerhard Dotter). Cognac hilft ihm, die Ansprache zu halten, die Doktor Gottmann an ein großes Fach-Auditorium mit seinem Referat richten sollte.

Polizeiwachtmeister sorgt für Ordnung

Einer profitiert mit Spaßfaktor: Rollstuhl-Patient Sepp Frank (Norbert Straub), der sich an dem Durcheinander ergötzt, eine vermeintliche Ex als neue Frau erhofft und feststellt: „Un alles uf Krankeschii“. Im heillosen Wirrwarr will Polizeiwachtmeister Thomas Stengel (Wolfgang Dorer) für Klarheit sorgen. Und schließlich gibt es tatsächlich das ersehnte Happy End. Und vom Publikum lang anhaltenden Applaus.